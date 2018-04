Après avoir passé de longs mois d'hiver encabané, c'est avec joie qu'on accueille le printemps avec son air pur, son soleil radieux et la nature qui s'éveille. À moins de deux heures de Montréal, la magnifique région d'Ottawa-Gatineau vous offre un décor enchanteur où célébrer le retour de la belle saison. Voici quelques-unes des activités qui vous y attendent!

LA NATURE S'ÉVEILLE

Il n'y a pas que les humains qui sortent lentement de la torpeur hivernale : les animaux aussi! Plusieurs musées d'Ottawa vous proposent des activités inspirées de la faune, à la fois amusantes et enrichissantes.

Les merveilles de l'arctique

Le Musée canadien de la nature propose une foule d'expositions en lien avec la faune et la flore. Une nouveauté : la Galerie de l'Arctique vous permet d'admirer de près des animaux emblématiques du Grand Nord, comme un majestueux ours blanc et une colonie de Guillemots de Brünnich (des oiseaux marins), en plus d'un spectacle multimédia saisissant.

Une ferme au coeur de la ville

Au printemps, le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada fête la naissance de nombreux animaux de ferme. Venez câliner les adorables cochonnets, poulains, veaux et agneaux tout en découvrant l'importance de l'agriculture dans notre quotidien.

Le monde fascinant des insectes

L'Insectarium d'Ottawa présente une collection étonnante d'insectes provenant du monde entier : papillons, cigales, tarentules, scorpions, coléoptères et plus encore. Les visiteurs les plus courageux auront même l'occasion de tenir certains spécimens dans leurs mains !

PLEIN AIR EN PLEINE VILLE

Profitez du beau temps pour pratiquer des activités en plein air, entouré de verdure et de l'architecture magnifique des plus beaux quartiers d'Ottawa et de Gatineau.

Une escapade à vélo

Découvrir Ottawa à vélo est une expérience inoubliable offerte à coût minime. Différents circuits vous permettront d'admirer des décors magnifiques, comme les chutes de Hog's Back, le canal Rideau et les nombreux parcs pendant le Festival canadien des tulipes. Des vélos sont disponibles en location (auprès d'entreprises comme Escape cyclotourisme et location de vélos et Vélocation) ou en libre-service, grâce au système VéloGO.

Une croisière 100 % électrique

Pour découvrir le centre-ville d'Ottawa d'un tout autre point de vue, des croisières sont offertes sur le canal Rideau à bord de bateaux 100 % électriques. Laissez-vous porter par les eaux alors que les guides vous présenteront des attraits locaux comme le Centre national des Arts, le parc Lansdowne et le lac Dow.

À partir du 12 mai

Des cours de yoga gratuits

Tous les mercredis de mai à août, pendant l'heure du dîner, joignez-vous à des centaines d'adeptes de yoga lors de séances sur la Colline du Parlement. Il vous suffit d'amener votre tapis de yoga et une bouteille d'eau : c'est gratuit!

LES INCONTOURNABLES TULIPES

Après 66 printemps, le Festival canadien des tulipes continue d'attirer les foules. Avec plus d'un million de tulipes en floraison, il embellit les parcs et promenades d'Ottawa de mille couleurs, un spectacle grandiose. Dans nos vies où tout va si vite, il faut parfois s'arrêter pour respirer le parfum des fleurs...