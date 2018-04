Que vous ayez de jeunes enfants qui trouvent le temps long sur la banquette arrière ou de grands enfants qui saisissent à deux mains leur indépendance - et le volant de votre voiture -, vous aimerez le divertissement et la sécurité que procure la technologie TELUS Voiture+. Difficile d'imaginer qu'une petite boîte noire et une application puissent en faire autant! Et pourtant...

La technologie TELUS Voiture+MC est au service de votre véhicule pour le rendre plus intelligent, plus sécuritaire et mieux connecté. Peu importe si vous possédez un appareil iOS ou Android, TELUS Voiture+ relie en un clic le comportement de votre voiture à votre téléphone intelligent. Et, du coup, il vous garde informé de tout!

Sécurité de votre famille

Par exemple, le service TELUS Voiture+ vous permet de localiser votre automobile à distance, en plus de surveiller les comportements de conduite de votre chère progéniture. Loin de vous inciter à jouer les espions, il vous permet plutôt d'aider vos jeunes à devenir des conducteurs courtois et responsables. Un exemple? TELUS Voiture+ détecte les accélérations soudaines et les freinages brusques. Cela peut devenir matière à discussion, question de vous rapprocher de vos conducteurs en herbe et de les sensibiliser à l'importance d'une conduite sécuritaire. De plus, ce service vous permet de savoir où se trouve votre véhicule en tout temps. Vos ados n'auront donc plus à vous envoyer un texto une fois arrivés à bon port : vous le saurez immédiatement, et cela, dans le confort de votre foyer!

Sécurité de votre voiture

Peu importe votre âge ou votre niveau d'expérience, le conducteur que vous êtes bénéficie d'être derrière le volant d'un véhicule fiable. TELUS Voiture+ vous envoie des alertes si le niveau de charge de la batterie dans votre voiture commence à diminuer, par exemple. Idem pour le niveau d'essence. Voilà un niveau de sécurité supplémentaire qui vous permet de mieux vous concentrer sur la route.

Un mécano à portée de main

Que vous ayez de jeunes enfants à bord ou que vous comptiez de nouveaux conducteurs dans la famille, toutes les raisons sont bonnes pour voir à ce que votre voiture fasse l'objet d'entretiens réguliers. Or, les plus fines précautions ne suffisent parfois pas. TELUS Voiture+ va plus loin : un code de diagnostic vous sera émis, vous indiquant par exemple pourquoi le voyant d'anomalie du moteur est allumé. Le cas échéant, vous serez aussi informé de l'urgence ou non de vous rendre au garage. Même chose dans le cas du niveau de charge de la batterie : vous recevrez une alerte s'il diminue. Une lumière allumée dans l'habitacle est si facilement oubliée... Finalement, bien que ce ne soit jamais souhaitable, une alerte sera émise en cas d'impact. TELUS Voiture+, c'est donc une technologie qui a des yeux - et du coeur - pour permettre à toute la famille de se déplacer de manière sécuritaire.

La connectivité au coeur de vos déplacements

La voiture connectée est en croissance au pays; elle est même appelée à faire partie de notre quotidien au cours des prochaines années. Raison de plus d'être à l'avant-garde... Et pas besoin de posséder un véhicule neuf pour faire partie des conducteurs branchés : ce dernier pourrait avoir le même âge que vos adolescents qu'il serait probablement compatible avec le service TELUS Voiture+ ! Bien sûr, avec un environnement aussi intelligent, vous pouvez compter sur le Wi-Fi en tout temps dans l'habitacle de votre automobile. Comme il y a moyen d'y brancher jusqu'à cinq appareils, vos plus jeunes, installés sur la banquette arrière, ne sont pas en reste. Ils pourront eux aussi profiter de ce service en visionnant des contenus, ou encore en textant (s'ils ont l'âge de le faire), question de les garder occupés... surtout pendant de longs déplacements.

Ce dont vous avez besoin

Vous croyez que TELUS Voiture+ est essentiel à votre tranquillité d'esprit? Il vous suffit de communiquer avec TELUS pour ajouter ce service à votre compte. Vous recevrez alors un petit appareil à brancher dans votre voiture, et grâce à l'application que vous pourrez télécharger, il vous en coûtera très peu, chaque mois, pour assurer votre quiétude. Tout cela même si votre auto roule... et que vous n'êtes pas au volant.

Découvrez TELUS Voiture+