Se lever (plus) tôt

Il est vrai que la majorité des parents se réveille déjà aux aurores. Mais pour cette semaine bien spéciale, on reste en pyjama et on profite du calme matinal pour rédiger et envoyer des courriels (aux clients ou aux collègues) concernant les tâches à accomplir dans la journée. Une fois les enfants réveillés, on pourra prendre le temps de déjeuner tranquillement avec eux. Par ailleurs, on pourra peut-être mettre fin à notre journée de travail plus tôt et en profiter pour s'amuser, une fois de plus, avec les jeunes!

Préparer un horaire

Pour chacune des journées, il est important de faire un horaire précis avec l'aide des enfants. Si ces derniers désirent s'amuser entre eux (ou avec un jeu) dans la matinée, on leur fait comprendre que l'on travaillera un peu pendant ce temps, mais qu'à une certaine heure (établie à l'avance), ils pourront venir nous chercher pour faire une activité en famille! On alterne les plages horaires de travail et celles consacrées aux activités avec les enfants. Avec un horaire équilibré, tout le monde y trouvera son compte!

Optimiser sa mobilité

Posséder un ordinateur portable peut grandement faciliter le travail pendant la semaine de relâche. On s'évite ainsi d'incessants allers-retours entre la salle de jeu et le coin bureau! On peut également poursuivre la lecture d'un dossier sur le sofa pendant que la marmaille fait un casse-tête dans le salon. De plus, il existe plusieurs imprimantes, pour le bureau ou la maison, qui utilisent une connectivité Wi-Fi. En optant pour une solution d'impression sans fil, on réduit au minimum ses déplacements. On peut donc rester, en tout temps, avec les enfants!

Maximiser l'écoute d'un film

Pourquoi ne pas programmer, chaque début d'après-midi une séance de cinéma à la maison? On profite de cette période pour passer ses coups de fil sans être dérangé, rédiger les lettres ou réviser la grammaire d'un dossier. Cependant, rien ne nous empêche de prendre ce moment pour nous... Ou de regarder le film avec les enfants. Il ne faut surtout pas se sentir coupable si on a plutôt envie de décrocher du travail!

Jouer « au travail »

Une demande de dernière minute de la part du patron? Si une urgence survient en pleine période de jeu avec les enfants, on n'hésite pas à les inclure dans ce changement d'horaire. Quel enfant n'aime pas jouer « au bureau »? Avant de se lancer dans le travail, on utilise son imprimante multifonctions pour numériser des images de leurs personnages préférés, qu'ils pourront colorier ou utiliser pour des bricolages. On pourra ensuite exposer les oeuvres des enfants sur un mur dans la maison. Ou pourquoi ne pas leur demander d'identifier, à l'aide d'une étiqueteuse numérique, tous les accessoires de votre bureau? Après tout, on a fait la même chose pour eux au début de l'année scolaire!

