Le naturel a le vent dans les voiles. Les adeptes du végétalisme et du biologique sont de plus en plus nombreux et les préoccupations envers l'environnement et la santé sont grandissantes. Cette tendance se retrouve dans les produits de soin et les cosmétiques, trop souvent conçus avec des ingrédients artificiels, des colorants ou même des substances chimiques qui ne sont pas sans risque pour la peau et la santé.

Huiles minérales, phtalates, phénoxyéthanol, parabènes... Il y a fort à parier que certains de ces ingrédients se trouvent dans vos produits quotidiens. Le souci, c'est que ces substances sont controversées pour leur potentiel cancérigène et leur effet perturbateur sur le système endocrinien.

Heureusement, la conscience collective est de plus en plus consciente des effets néfastes de ces substances. Résultat ? Les produits à base d'ingrédients végétaux jouissent d'une popularité croissante, et les cosmétiques verts se sont taillé une place de choix dans l'industrie de la beauté.

Marque pionnière de la cosmétique naturelle, Caudalie a comme mission d'élaborer des produits très efficaces en optant pour des ingrédients naturels et respectueux de l'environnement. Son virage éthique a été pris en 2006, alors que la marque a éliminé les parabènes et les ingrédients synthétiques controversés de ses formulations pour privilégier les beurres végétaux, les huiles essentielles et des extraits de plantes.

Redonner à la terre ce qu'elle nous offre

Cette entreprise familiale française exploite les vertus de la vigne au profit de la beauté. Chaque année, des milliers de pépins de raisin étaient jetés au moment des vendanges dans le vignoble familial. C'est en découvrant les pouvoirs exceptionnels de la vigne et des raisins pour la peau que Caudalie est née. Les polyphénols, de précieux antioxydants contenus dans les pépins de raisin, et le resvératrol, un ingrédient actif anti-âge retrouvé dans la sève de vigne, ont été mis à profit dans leurs formulations.

Caudalie travaille en collaboration étroite avec la Harvard Medical School pour faire avancer la recherche scientifique sur les molécules anti-âge issues de la vigne. Elle rivalise ainsi avec les plus grands noms de la cosmétique internationale tout en gardant la ligne de conduite de sa fondatrice Mathilde Thomas qui, depuis plus de vingt ans, souhaite offrir des produits avant tout efficaces, mais aussi naturels et luxueux.

De plus en plus de consommateurs optent pour des produits verts et éthiques. Et grâce aux nombreuses recherches scientifiques et aux avancées technologiques, les cosmétiques verts n'ont rien à envier aux produits de beauté côté performance. Voilà la preuve que le virage vert est bel et bien entamé et rempli de promesses pour le futur de la beauté et de la planète.

Les produits naturels phares

