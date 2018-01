1. Combien de livres de beurre sont utilisées chaque année dans les cuisines de l'ITHQ?

- 5000 livres

- 7500 livres

- 12 125 livres

Réponse :

12 125 livres de beurre, soit 5 500 kg. Chaque année, l'ITHQ utilise également 8 722 kg de farine et 138 000 oeufs. De quoi cuisiner tout un gâteau d'anniversaire!

2. Les chercheurs du Centre de recherche en gastronomie de l'ITHQ ont identifié 54 notes aromatiques différentes dans le cidre de glace québécois. Lesquels des arômes suivants peuvent être associés au cidre?

- Raisin sec, champignon grillé et marmelade

- Lavande, levure et poire

- Cerise, charbon et oignon

Réponse :

Raisin sec, champignon grillé et marmelade! La lavande, la levure et la poire pourraient plutôt décrire un fromage, alors que la cerise, le charbon et l'oignon sont associés au café.

3. Quels sont les 3 domaines d'enseignement à l'ITHQ?

- La restauration, l'art de la table et le secrétariat

- La restauration, le tourisme et l'informatique

- La restauration, le tourisme et l'hôtellerie

Réponse :

L'ITHQ enseigne la restauration, le tourisme et l'hôtellerie. Entre ses murs se trouvent un hôtel-école quatre étoiles, deux restaurants où travaillent les étudiants, un centre de recherche ainsi qu'un centre d'expertise offrant des cours grand public.

4. Si on additionne les kilomètres parcourus par tous les stagiaires de l'ITHQ pour se rendre en stage l'an dernier, on arrive à une distance équivalente à :

- Une fois le tour de la Terre (40 075 km)

- 30 fois la circonférence de la Terre (1 202 250 km)

- La distance entre la Terre et la Lune (384 400 km)

Réponse :

En additionnant tous les kilomètres qu'ils ont parcourus, les 907 stagiaires de l'ITHQ ont fait un peu plus de 30 fois le tour de la Terre ou en moyenne 1334 km chacun! Ils et elles sont allés aussi loin que Dubaï, Hiroshima, Goa et Bora Bora.

5. À l'ITHQ, rien ne se perd. L'école offre ses surplus de nourriture à la Maison du Père. Quelle quantité de nourriture est ainsi donnée chaque année?

- 7900 kg

- 5300 kg

- 9300 kg

Réponse :

Chaque année, la Maison du Père reçoit de l'ITHQ 7900 kg de nourriture, principalement du pain et des légumes.

