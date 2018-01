Ce n'est pas tous les jours que l'on célèbre son 50e anniversaire. Et pour faire les choses en grand, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) a décidé de vous convier à la fête! Grâce à une programmation remplie de surprises et mêlant les grands noms du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie d'ici, l'ITHQ souhaite vous faire découvrir tout ce qu'il a à offrir entre ses murs. Que la fête commence! 50e anniversaire

Grandes portes ouvertes

Vivez l'expérience ITHQ et rencontrez des passionnés du milieu. Le grand public et les futurs étudiants sont invités à :

une visite des installations;

des ateliers de dégustation;

de nombreuses conférences - dont celles de Soeur Angèle et de Bob le Chef;

des concours et défis à relever;

un salon des étudiants;

plusieurs autres surprises!

Le samedi 10 février, de 10 h à 16 h

Gratuit et ouvert à tous

Montréal en lumière

Du 22 février au 4 mars

L'ITHQ est à l'honneur dans le cadre du festival Montréal en lumière qui célèbre cette année le savoir et les grandes écoles hôtelières. Le 1er mars, un circuit gastronomique cinq services mettant en vedette cinq chefs diplômés de l'ITHQ est proposé. Des ateliers culinaires et des conférences sont également proposés, et l'Institut Emile Gryzon, de Belgique, sera l'invité d'honneur à au Restaurant de l'ITHQ.

Réservez vos places

Ateliers SAQ par ITHQ, spécial 50e

Tout au long de l'année, l'ITHQ offre des cours et des ateliers d'accords vins et mets en partenariat avec la SAQ. Pour souligner son 50e anniversaire, l'ITHQ a invité quelques-uns de ses ambassadeurs vedettes à venir communiquer leur amour de la bonne chère dans une formule conviviale.

Inscrivez-vous!

Apprentis chefs recherchés

L'ITHQ, ce n'est pas que pour les adultes! Cet été, les cuisiniers amateurs de 10 à 15 ans pourront profiter d'un camp de jour d'une semaine pendant lequel ils aiguiseront leurs connaissances, apprendront de nouvelles techniques de cuisine et développeront leurs papilles en préparant divers plats. Les parents auront même droit à un congé de lunchs et de soupers pendant une semaine, car les cuistots en herbe cuisineront leur dîner et ramèneront chaque soir à la maison un repas pour quatre!

Infos et inscription