On s'inscrit au gym, on remplace les frites par une salade, on porte un casque à vélo... On fait tous des choix pour vivre plus longtemps, pour rester en santé, pour se protéger. Alors pourquoi ne fait-on pas la même chose en remplissant son mandat de protection ?

Garder le contrôle

Le mandat de protection, autrefois connu sous le nom de mandat en cas d'inaptitude, est un document officiel par lequel un adulte, en possession de toutes ses facultés, désigne une ou des personnes pour prendre soin de lui et de ses biens, en cas d'inaptitude temporaire ou permanente.

On pense, à tort, que ce document ne s'adresse qu'aux personnes âgées. C'est faux, car l'inaptitude peut survenir à tout moment. Remplir son mandat de protection, c'est un geste de prévoyance envers soi-même et ceux que l'on aime. C'est aussi une excellente façon de garder le contrôle... même lorsqu'on ne l'aura plus.

« Il y a deux ans, ma plus jeune soeur a subi un traumatisme crânien à la suite d'un accident de voiture. Comme elle avait rempli son mandat, je peux gérer ses affaires. Et surtout, je peux prendre soin de sa fille. C'était sa volonté, on en avait parlé et elle m'avait désignée comme mandataire et tutrice de sa petite Ophélie. »

- Valérie, 40 ans

Faire le choix... pour soi

Personne n'aime songer à ce qui pourrait lui arriver de pire dans la vie. On se dit que l'on est jeune et en santé. Mais on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. C'est pourquoi nous devrions tous maintenant prendre le temps de réfléchir et de discuter avec nos proches.

Un mandat de protection, c'est le meilleur moyen de s'assurer d'un avenir qui répondra à nos volontés. C'est aussi un outil important qui nous donne l'assurance d'être protégé par un proche qui nous connaît, que l'on a choisi et que l'on aime.

Plus simple qu'on le pense

On entend souvent dire qu'un mandat de protection est complexe à remplir. Mais c'est tout le contraire. En fait, cela n'a jamais été aussi facile. D'ailleurs, le Curateur public du Québec vient de lancer une toute nouvelle version simplifiée du guide et du formulaire du mandat de protection. Le tout se fait en trois étapes. Renseignez-vous sur le site Web du Curateur public, discutez-en avec vos proches et choisissez votre mandataire, puis remplissez votre mandat de protection, téléchargeable sans frais, sur le site du Curateur public du Québec.

« Je vais avoir 50 ans dans un mois. Je suis en pleine forme, mais j'ai tout de même rempli mon mandat de protection. Les enfants sont au courant de mes choix... et surtout, de ma décision de choisir ma plus vieille comme mandataire. »

- Jacques, 49 ans

Qu'attendons-nous?

Bien que 9 Québécois sur 10 se disent prêts à entamer les démarches pour agir au nom d'un de leurs proches en cas d'inaptitude, et que la même proportion voudrait que ce soit un proche qui s'occupe d'eux, la plupart n'ont toujours pas rempli leur mandat de protection. Selon les dernières données, seulement 42 % des adultes québécois l'auraient déjà fait.

Il est donc plus que temps de prendre son avenir en main. Remplir son mandat de protection, c'est faire le bon choix... pour soi et pour ses proches.

Téléchargez sans frais votre exemplaire du mandat de protection.