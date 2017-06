Une tique, ça pique! Et certaines tiques peuvent transmettre des maladies, dont la maladie de Lyme. Ces petites bibittes vivent surtout dans les forêts, dans les herbes hautes et dans les broussailles, on ne les voit pas tout le temps! Avec la période estivale qui bat son plein, il est simple de se protéger de piqûres de tiques tout en profitant des activités que nous offre l'été!

La maladie de Lyme, au Québec ? Vraiment ?

Depuis quelques années, on entend de plus en plus parler de la maladie de Lyme au Québec. Qu'en est-il vraiment? La maladie de Lyme est une infection que vous pouvez contracter par une piqûre d'une tique infectée. Lorsqu'elle pique un humain, la tique se nourrit de son sang et peut rester attachée à sa peau pendant plus d'une journée. Plus la tique infectée reste longtemps attachée à la peau, plus le risque de transmission de la maladie est élevé.

Une rougeur sur la peau qui grossit pour atteindre plus de 5 centimètres à l'endroit de la piqûre de la tique est le signe le plus courant de cette maladie. Elle apparaît entre 3 et 30 jours suivant la piqûre. Elle peut aussi être accompagnée d'autres symptômes tels que de la fièvre, des maux de tête, de la fatigue, des douleurs musculaires et articulaires. Cette maladie se traite facilement avec des antibiotiques, mais non traitée, des complications aux articulations, au système nerveux ou au coeur peuvent survenir.

Au Québec, la maladie de Lyme est de plus en plus répandue chez les adultes et les enfants. Elle est particulièrement présente dans les régions de la Montérégie et de l'Estrie. Par contre, des tiques infectées peuvent également se trouver dans plusieurs autres régions. Il est donc important de se protéger lors de toute activité dans les hautes herbes et les forêts.

Des moyens efficaces pour prévenir la maladie de Lyme

Pour prévenir les piqûres de tiques lors des activités extérieures, il est recommandé :

- d'utiliser un chasse-moustiques;

- de demeurer dans les sentiers;

- de porter des vêtements longs de couleur claire.

Après une activité, il est important d'inspecter toutes les parties de son corps ou de celui des enfants pour vérifier si une tique est attachée à la peau. Si c'est le cas, il faut immédiatement la retirer, en utilisant une pince fine, telle une pince à sourcils, plutôt que les doigts ou les ongles, pour éviter de l'écraser. Si la tique infectée est écrasée, cela peut favoriser la transmission de la bactérie.

Pour retirer une tique de façon sécuritaire, il est important de suivre la méthode adéquate.

Pour en apprendre plus sur la maladie de Lyme, consultez le Portail santé mieux-être.

N'oublions pas les animaux de compagnie !

Ils peuvent aussi se faire piquer par des tiques et être infectés par la maladie de Lyme. S'il y a des signes de la maladie, leur gravité varie et se révèle de diverses manières. Si vous repérez une tique sur votre animal, appliquez la même méthode que pour les humains : retirez-la, conservez-la et, en présence de symptômes, consultez un médecin vétérinaire.