1. Prenez rendez-vous au garage

Quelques jours avant votre départ, faites faire une inspection mécanique de votre véhicule par un professionnel. Un entretien de routine et une vérification générale vous permettront de vous assurer que la pression des pneus est adéquate, que les différents liquides sont à des niveaux suffisants, que vos essuie-glaces fonctionnent correctement et que vos freins sont en bon état. Pour éviter les pépins, il est fortement recommandé d'adhérer à un service d'assistance routière. Informez-vous auprès de votre assureur afin de savoir si cette protection est comprise avec votre assurance auto.

2. Rangez vos bagages intelligemment

Veillez à ce que les articles dont vous aurez besoin en premier soient chargés en dernier pour qu'ils soient faciles d'accès (la glacière pour le pique-nique, par exemple). Si vous utilisez un système de chargement sur le toit, n'y placez que des articles légers ou de forme encombrante, car le fait de mettre trop de poids en hauteur pourrait nuire à la manoeuvrabilité du véhicule. Emportez également une trousse d'urgence avec lampe de poche, couvertures, matériel de premiers soins, quelques outils et des collations.

3. Planifiez votre itinéraire

Comparez les différents chemins pouvant vous conduire à destination : préférez-vous arriver une heure plus tôt en filant sur l'autoroute ou voir du pays par les routes régionales? Trouvez des endroits où prendre une pause, que ce soit pour manger ou pour visiter des points d'intérêt en chemin. Si vous comptez utiliser un appareil électronique pour suivre le trajet, assurez-vous qu'il s'agit bien d'un écran permis par le Code de la sécurité routière.

4. Prévoyez des distractions pour les enfants

Si vous voyagez avec des enfants, n'oubliez pas d'apporter suffisamment de boissons et de collations pour la durée du trajet. Prévoyez de quoi amuser tout le monde, qu'il s'agisse de jeux vidéo, de films sur la tablette, de musique à leur goût ou de jeux indémodables comme « cherche les voitures jaunes ». Pensez à faire des arrêts plus fréquents - même si ce n'est que pour quelques minutes - pour que les enfants se dégourdissent les jambes et dépensent un peu d'énergie.

5. Appelez votre assureur

Cet appel de quelques minutes vous permettra de savoir si votre couverture actuelle est suffisante pour votre destination et la durée de votre séjour, ou tout simplement pour vous assurer que vous êtes convenablement protégé en fonction de vos besoins. Par exemple, dans le cas d'une collision aux États-Unis, il est recommandé d'avoir une protection d'au moins deux millions de dollars en responsabilité civile.

Votre contrat d'assurance auto arrive à échéance ou vous êtes tout simplement curieux de comparer les prix?