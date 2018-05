La quatrième saison des Jardins Gamelin s'annonce à l'image de Montréal : diversifiée, culturelle et festive. Quelques exemples? La grande soirée d'ouverture, le jeudi 17 mai, est à ne pas manquer, et la variété d'activités et de concerts vous permettront de découvrir jusqu'au 30 septembre des artistes d'horizons et d'origines multiples, le tout dans un environnement verdoyant. Pas étonnant que des milliers de Montréalaises et Montréalais adoptent cet espace, qui reflète à merveille la diversité et le pouls de la métropole! Survol de ce milieu de vie sans égal à Montréal.

On s'y rassemble en tout temps

À la sortie de la station de métro Berri-UQAM et au pied de la Grande Bibliothèque, ce vaste projet d'animation et d'aménagement estival est conçu pour les visiteurs et les passants, qui auront l'occasion de bouger, d'échanger et d'apprendre - et ce, que ce soit en famille, en compagnie d'amis ou entre collègues. Ouverts chaque jour jusqu'à 23 h, les Jardins Gamelin représentent l'endroit parfait pour profiter de la vie au centre-ville. Et puisque chaque moment de la journée propose différentes ambiances et découvertes, vous gagnerez à y revenir souvent!

Assistez à la soirée d'ouverture : jeudi 17 mai, dès 17 h

Entre musique et cabaret, et dans le plus pur esprit d'une quatrième saison qui s'annonce hautement festive, cet événement présentera Nomadic Massive, Gypsy Kumbia Orchestra, Debbie Tebbs, Marie-Paule Grimaldi, Tupi Collective et Red Tail Spirit Singers, entre autres artistes. Oui, il s'agit ici d'un incontournable!

Une programmation riche et variée

Sur place : du bonheur à la fois culturel, culinaire (restaurant et bar) et agricole. Et comme tout se passe à l'extérieur et que l'accès est gratuit, vous vous y rendrez les yeux fermés et l'esprit grand ouvert pour un 5 à 7 animé sous le signe du farniente en profitant de LA terrasse urbaine la plus verdoyante à Montréal, ou encore pour vibrer au rythme de DJ invités ou d'un spectacle sur l'heure du midi comme en soirée. En plein jour, les familles et les tout-petits pourront profiter de l'espace et de l'animation sur place pour se dégourdir. Et c'est comme ça cinq beaux mois durant!

Voir la ville et la vie en vert

L'agriculture occupe une place de choix aux Jardins Gamelin. Encore une fois cette année, l'organisme Sentier Urbain participera au verdoiement de l'endroit, en plus d'offrir des ateliers sur l'agriculture en ville et de partager quelques récoltes à même la soixantaine de bacs de plantation sur place. Une occasion parfaite de voir, comme jamais, la vie en vert.

De la salsa au yoga

Entre classiques et nouveautés, inscrivez à votre agenda les très populaires soirées de danse latine Salsafolie (les samedis); les ateliers créatifs pour enfants de la Maison jaune; les spectacles de Petits bonheurs (les dimanches matin); les brunchs rétro du samedi; les séances de yoga et de méditation en plein air - une nouveauté! -; et les délirantes soirées Quiz et jeux de l'équipe du Randolph.

Les Gamélites arrivent aux Jardins

(Très) grande première cette année : 12 amusants petits êtres de pierre, affectueusement nommés les Gamélites, vivront aux Jardins Gamelin et s'intégreront aux différentes facettes de la vie dans cet espace. Au fil des jours, ces attachants personnages - conçus par le collectif Le Pictographe - évolueront en s'imprégnant de tout ce qui anime l'univers des Jardins : l'agriculture, la musique, la cuisine, et plus encore. Ces nouveaux résidents du parc manifesteront leur personnalité sur la place. Vous avez sûrement déjà hâte de les connaître!

Une initiative humaine et inclusive

Les Jardins Gamelin, c'est aussi une remarquable expérience citoyenne et inclusive. L'ambiance que vous y trouverez se veut un exemple de diversité et de cohabitation positive entre personnes issues de tous les horizons. Cet esprit festif et cette mixité, sans aucun autre équivalent dans la métropole, transforment la place Émilie-Gamelin en lieu de vie hors du commun. Il faut donc saluer cette initiative du Partenariat du Quartier des spectacles, en collaboration avec La Pépinière, Sentier Urbain, plusieurs partenaires ainsi que le soutien de l'arrondissement de Ville-Marie.

