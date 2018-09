Votre site web agit comme votre vitrine virtuelle : la première impression qu'il dégage joue un rôle déterminant pour attirer des clients à l'intérieur. Investir dans un site web au design moderne, qui repose sur de solides fondations et qui est facile d'accès pour tous les types de visiteurs (en plus d'être mis à jour sur une base régulière) : tout cela peut contribuer à convertir les « passants virtuels » en clients tangibles.

1. Un design professionnel

Contrairement aux mots - qui doivent être lus et interprétés sous forme de séquences -, les images sont décodées par le cerveau presque instantanément. Un site web au design soigné établit rapidement une première impression positive dans l'esprit du visiteur, évoquant une entreprise crédible et digne de confiance. Une mise en page bien réfléchie devrait également guider l'expérience de l'utilisateur en lui permettant de trouver de façon efficace l'information souhaitée.

Le choix d'un design minimaliste et de photos professionnelles est une recette éprouvée pour bâtir un site web attrayant sans être dépendant des modes. Des photos de vos installations, de vos produits et de votre équipe établissent un premier contact avec votre clientèle et devraient lui donner envie de se déplacer en magasin. Par exemple, dans le cas d'une pâtisserie, de superbes images de desserts devraient creuser l'appétit!

2. Une plateforme aux fondations solides

Que vous mettiez au point votre site web vous-même ou que vous confiiez le travail à un partenaire, assurez-vous de choisir un gestionnaire de contenu (ou CMS, pour content management system) qui a fait ses preuves et qui demeurera fiable pour plusieurs années. Les plateformes les plus répandues sont supportées par de nombreux concepteurs de plugiciels et mises à jour régulièrement, ce qui vous permet de continuer de développer votre site web au fil du temps.

À l'inverse, une création en partant de zéro implique beaucoup de temps et de ressources, et ce, tant pour la conception initiale que pour la faire évoluer au rythme des nouvelles technologies.

Comment choisir le bon fournisseur? Après avoir bâti une présence en ligne pour plus de 17 000 entreprises, les experts de Pages Jaunes ont élaboré une solution de site web adaptatif qui peut évoluer en même temps que votre entreprise.

3. Un temps de chargement rapide

À une époque où tout va vite, les visiteurs se montrent peu patients envers les sites web qui prennent du temps à s'afficher. À vrai dire, la moitié des utilisateurs s'attendent à ce qu'une page web soit visible en deux secondes ou moins! En plus de voir de nombreux clients potentiels quitter leur environnement virtuel, les sites web lourds à télécharger se voient pénalisés par les moteurs de recherche. Pour favoriser un affichage rapide, assurez-vous d'utiliser un hébergeur web performant, d'optimiser la taille des images et d'éviter les bouts de code superflus dans la programmation.

4. Une conception web adaptative (responsive)

L'utilisation des appareils mobiles a plus que doublé depuis 2013, atteignant aujourd'hui plus de 67 %. Lorsque le trafic mobile supplante le trafic traditionnel, il devient essentiel qu'un site web soit en mesure de s'adapter à tous les types d'écrans. Une mise en page à la conception adaptative (responsive design) réorganise le contenu de façon à optimiser l'expérience en fonction de l'appareil - en augmentant la taille du texte ou en espaçant davantage les boutons, par exemple.

Ordinateur, tablette ou mobile : les sites web conçus par Pages Jaunes s'affichent de façon optimale sur tous les appareils.

5. Du contenu et de bonnes pratiques de référencement

La création de contenu original et de qualité - articles de blogue, vidéos, graphiques d'information, etc. - est un excellent moyen d'attirer des visiteurs potentiels sur votre site web, en plus de contribuer naturellement au référencement organique. La publication de contenu sur une base régulière alimente également vos réseaux sociaux, invitant vos adeptes à retourner sur votre site web. Une fois que les utilisateurs se retrouvent dans votre environnement, un design bien réfléchi les orientera vers ce qu'on appelle une « conversion », qu'il s'agisse d'un formulaire de réservation ou d'un appel téléphonique.

Pour éviter d'investir temps et argent à créer du contenu qui produit peu de résultats, veillez à mettre en place une bonne stratégie de référencement (SEO, pour search engine optimization). Identifiez les mots-clés que vos clients potentiels utilisent lors de leurs recherches, puis mettez au point un contenu sur mesure, de façon à répondre à la demande. Les moteurs de recherche sont en mesure d'évaluer la qualité du contenu ; appliquez-vous et vos efforts seront récompensés!

