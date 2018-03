Vous recyclez, vous compostez et vous faites attention à votre consommation d'énergie. Vous aimeriez être aussi écoresponsable en voyage, mais est-ce possible ?

Bien sûr que oui, ce l'est - si vous optez pour un véhicule comme l'Outlander PHEV de Mitsubishi, un utilitaire sport hybride rechargeable, et si vous suivez les conseils suivants :

Préparez-vous adéquatement

Avec un peu de préparation, vous aurez ce dont vous avez besoin pour réduire les dommages causés par votre présence en nature ou sur la route. Vous aurez le temps de planifier votre trajet, afin d'éviter les déplacements inutiles, et vos repas, afin de limiter vos déchets. Apportez tout ce dont vous aurez besoin. Et ne craignez pas de manquer d'espace : l'Outlander PHEV en offre autant que les modèles à moteur à essence.

Utilisez les surfaces durables

À pied, en vélo ou en VTT, restez sur les sentiers. Ainsi, vous éviterez d'endommager la nature autour de vous. Si vous sortez des sentiers battus, restez en groupe, marchez sur des surfaces durables et ménagez la végétation. Si vous campez, choisissez des emplacements qui ont déjà été utilisés. Bien sûr, au volant de l'Outlander PHEV, qui offre la traction intégrale même en mode 100 % électrique, il est tentant d'explorer des régions isolées. C'est parfait ! Assurez-vous simplement d'établir votre campement à un endroit où vous causerez le moins de dommages possible à l'environnement.

Limitez l'impact de votre présence

Au moment de vous installer pour la nuit, limitez les gestes qui auront des conséquences sur l'environnement, comme planter des clous dans les arbres ou construire un abri temporaire. Laissez les objets naturels à leur place, pour que les autres puissent en profiter. Et quand vous roulez pour vous rendre à votre campement, empruntez les sentiers, si possible. Utilisez la caméra à vue multiple de l'Outlander PHEV pour circuler sans heurter d'arbres et sans endommager votre véhicule.

Utilisez un réchaud électrique

Avant d'allumer un feu, vérifiez que les conditions sont sécuritaires et qu'il n'y a pas de restriction en vigueur. Mieux encore, utilisez un réchaud électrique pour la cuisson des aliments. L'Outlander PHEV est équipé des deux prises de 220 volts, bien suffisantes pour vos besoins en camping. Et si vous devez allumer un feu, utilisez de préférence un emplacement existant, puis éteignez-le avec de l'eau pour vous assurer qu'il ne brûle plus du tout.

Respectez la vie sauvage

Votre présence en pleine nature peut déranger les animaux. Ne vous en approchez pas trop pour ne pas les effrayer. Voyagez en faisant le moins de bruit possible. Grâce au mode 100 % électrique de l'Outlander PHEV, vous pourrez circuler sur les chemins en forêt sans le bruit du moteur à essence, en plus de n'émettre aucun gaz polluant.

Respectez les autres

En nature comme à la ville, le respect d'autrui est essentiel. Les amoureux du plein air comme vous veulent profiter du calme et de la beauté de la nature. En mode 100 % électrique, votre Outlander PHEV est silencieux, ce qui est un bon début. Faites comme lui : évitez les bruits excessifs et utilisez des écouteurs pour écouter votre musique ou la radio.

Pour être écoresponsable, il suffit d'un peu de préparation et de faire les bons choix. En optant pour un véhicule hybride rechargeable, vous faites un pas dans la bonne voie. Faites-en l'essai.