Une tendance se précise chaque saison : les Québécois sont de plus en plus nombreux à savourer les charmes des régions dans le respect de l'environnement. Les destinations « vertes » gagnent en popularité. Et on souhaite y accéder avec un véhicule écoresponsable, tel que l'Outlander PHEV, de Mitsubishi, le VUS hybride électrique rechargeable le plus vendu au monde.*

Les automobilistes parcourent depuis longtemps les routes panoramiques du Bas-Saint-Laurent. Mais avec l'essor de l'écotourisme, voilà aussi que les adeptes du vélo longent tranquillement le fleuve, explorent collines et vallées du haut pays, sillonnent les pistes balisées et les chemins de campagne.

Mettez à profit le spacieux espace de chargement et l'intérieur confortable de l'Outlander PHEV pour embarquer amis et équipement afin de parcourir les belles montées et descentes sinueuses au coeur de ce territoire parsemé de lacs et de rivières, à la découverte de ses paysages époustouflants.

Partir sans souci

Moulinez doucement sur le circuit facile de la Route verte, ou explorez la région au volant de l'Outlander PHEV, le seul hybride électrique rechargeable doté du Super contrôle intégral (S-AWC). Côté recharge, roulez tranquille : la prise comprise avec le véhicule se branche dans une simple prise standard de 120 volts, tandis que le chargeur de niveau 2 de 240 volts recharge le véhicule encore plus rapidement. Les bornes de recharge de niveau 2 peuvent être installées dans votre garage et se trouvent aussi un peu partout au Québec. L'Outlander PHEV est actuellement le seul VUS hybride rechargeable sur le marché à offrir la recharge rapide avec courant continu, pour recharger jusqu'à 80 % de sa capacité en moins de 30 minutes.

Découvrez la Route verte

Pour connaître l'emplacement des bornes de recharge dans la province

Tracter votre propre équipement récréatif

La majesté du fleuve et des montagnes peut également être appréciée dans la spectaculaire région de Charlevoix, qui vous convie à la détente, aux petits soins et au lâcher-prise.

Encore une fois, l'Outlander PHEV vous permet un voyage sans compromis, sa capacité de remorquage de 1 500 lb accommodant tout votre matériel récréatif. Dans Charlevoix, vous découvrirez une agriculture de créneau de renommée phénoménale. Parcourez la Route des saveurs à vélo et arrêtez-vous en chemin dans les charmants villages, où petits bistros et grands restaurants présentent une remarquable gastronomie dont la réputation a depuis longtemps traversé les frontières.

Découvrez Charlevoix

Hébergement écologique

En Estrie, vous trouverez au pied du mont Orford des refuges et chalets écologiques qui sont lumineux, inspirants et situés en pleine nature. Le Vertendre, par exemple, est un domaine résidentiel exclusif basé sur une philosophie novatrice de développement durable. Ce sont des chalets de montagne écologiques et confortables au milieu d'un site extraordinaire.

Rendez-vous sur place en mode traction intégrale 100 % électrique. L'endroit est la destination idéale en toute saison pour ce véhicule hybride rechargeable doté du Super contrôle intégral (S-AWC) mû par un moteur électrique double. Muni, au choix, de confortables sièges en cuir et d'un toit ouvrant, l'Outlander PHEV ne fait aucun compromis sur le confort et le luxe. Ni sur la sécurité, car l'Outlander PHEV peut aussi être doté de divers systèmes de sécurité qui vous procurent une paix d'esprit, comme le système de surveillance d'angle mort, le système d'atténuation de collision avant, et bien d'autres encore.

Découvrez les refuges et chalet de le Vertendre

Évadez-vous dans la nature du Québec

Pour vous y aider, l'écologique et économique Outlander PHEV est admissible aux incitatifs provinciaux offerts aux résidents du Québec à l'achat d'un nouveau véhicule hybride électrique rechargeable.

Découvrez tout ce que l'Outlander PHEV de Mitsubishi a à vous offrir

* En date de septembre 2017.