Connaissez-vous beaucoup d'entreprises qui peuvent se targuer d'avoir conservé tous ses partenaires d'affaires en plus de 25 ans d'existence? L'entreprise ICC Cheminées, elle, peut en être bien fière! Son secret? Le dévouement et la volonté de tisser des liens durables avec ses collaborateurs. Prenez le temps de découvrir cette entreprise bien de chez nous qui se classe parmi les 100 plus grandes PME du Québec.

Fièrement québécoise

Fondée à Saint-Jérôme en 1991, Industrial Chimney Company (ICC) a toujours eu comme objectif de créer des produits de qualité innovants et destinés aux détaillants spécialisés en cheminée. Aujourd'hui en affaires depuis plus de 25 ans, ICC est la seule compagnie de cheminée québécoise et canadienne.

« ICC a connu du succès en se concentrant sur la qualité et l'ingénierie, ce qui apporte une réelle valeur ajoutée pour les consommateurs et nos détaillants. » - Dan Bonar, propriétaire et fils d'un des fondateurs

Une entreprise qui voit grand

Grâce à son usine de 130 000 pi2 qui fonctionne 24 heures par jour, 5 jours sur 7, ICC arrive à produire des centaines de milliers de longueurs de cheminée ainsi que plusieurs milliers de foyers chaque année. En tout, c'est plus de 4 millions de livres d'acier qui sont transformées annuellement! Employant plus de 250 personnes de la région, l'entreprise tire une grande fierté de son équipe de professionnels, dont le quart y travaille depuis plus de 15 ans.

Bien qu'elle excelle dans le domaine de la cheminée préfabriquée résidentielle, ICC produit également des foyers à haut rendement. L'entreprise développe, conçoit et commercialise ainsi ses propres appareils chauffants grâce aux marques RSF et Renaissance.

Les produits RSF sont conçus pour réchauffer votre demeure et sont dessinés de manière à diffuser la chaleur qui émane de votre foyer au bois dans toute la maison. Les appareils Renaissance, quant à eux, sont des foyers d'ambiance. Ils produisent un feu de bois comme nul autre, sans nécessairement créer trop de chaleur dans la pièce. RSF et Renaissance figurent parmi les marques d'appareils au bois les plus écologiques et performants de l'industrie du chauffage d'appoint.

L'offre de produits d'ICC est telle qu'elle lui permet d'étendre son réseau de vente un peu partout au Canada, mais également aux États-Unis, en Amérique latine, au Japon et même en Russie. ICC est fière « d'être une compagnie québécoise internationalement reconnue pour la qualité de son travail et le talent de ses employés », au dire de Dan Bonar.

Des relations qui résistent à l'épreuve du temps

« [ICC] a toujours cru que les détaillants spécialistes étaient à la base de l'industrie », explique Ray Bonar, cofondateur de l'entreprise. C'est pour cette raison que ses produits sont vendus uniquement chez les experts du poêle et du foyer. Au Québec seulement, on parle de plus de 100 points de vente.

Selon Ray Bonar, le succès d'ICC est lié au travail acharné de ses employés qui s'efforcent de bâtir « des relations à long terme qui seront mutuellement bénéfiques » pour tous leurs partenaires. ICC est sans cesse à l'écoute de ses clients afin d'accélérer et de faciliter l'installation de ses produits.

« Dans notre industrie, la sécurité est un facteur clé et nos consommateurs sont mieux servis lorsque les produits sont installés et entretenus par les installateurs certifiés de l'industrie. » - Dan Bonar

Les relations qu'ICC entretient avec ses clients sont si précieuses qu'elles survivent même aux générations. C'est le cas avec la Maison DF - Jade, distributeur des produits ICC au Québec. Mise en place par Denis Fauteux et Ray Bonar il y maintenant plus de 15 ans, cette relation d'affaires se poursuit aujourd'hui grâce au travail de leurs fils Jean-François Fauteux et Dan Bonar.

Toujours à l'avant-plan

Dans l'avenir, ICC souhaite poursuivre son expansion mondiale et développer de nouveaux marchés, comme celui de la cheminée industrielle. Toujours en quête des meilleures façons de concevoir ses produits, quelque chose nous dit que nous entendrons parler encore longtemps de cette entreprise bien de chez nous.

Pour plus d'information, visitez le site de la Maison DF - Jade ou le site d'ICC.