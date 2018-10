Il y a cinq ans, l'Institut de leadership lançait son programme élite de Certification en leadership et habiletés de direction, une formation de six jours offerte aujourd'hui en collaboration avec le Centre des dirigeants John-Molson de l'Université Concordia. Trente participants avaient alors assisté à la naissance de ce qui allait devenir le plus populaire programme de formation en leadership destiné aux cadres et dirigeants au Québec.

Créer de la valeur

« On a lancé l'Institut tout d'abord parce qu'on jugeait qu'il y avait un manque au Québec de cours pratico-pratiques pour les gestionnaires. Avec maintenant plus de 900 diplômés à notre actif et une demande toujours en croissance chaque année, on a la confirmation que notre offre répond à un besoin, ce qui nous pousse à vouloir créer encore plus de valeur. », souligne Éric Paquette, président et cofondateur de l'institut de leadership.

Des acquis et des nouveautés

Durant la dernière année, et toujours dans l'optique de répondre aux besoins du milieu des affaires, de nouveaux programmes ont été créés : deux certifications d'une durée de six journées chacune (l'une en stratégie, l'autre en gestion de transfert d'entreprise) ainsi qu'un programme court en leadership d'une durée de trois journées complètent maintenant l'offre de l'Institut. Toutes ces formations misent sur la pratique, cela dans un environnement favorisant l'apprentissage et le réseautage.

« Ce qui fait la popularité de nos formations, c'est notamment que nos participants peuvent profiter de l'expertise d'une douzaine d'intervenants différents lors d'une participation à l'une de nos formations. », mentionne Éric Paquette.

L'Institut de leadership a effectivement reçu, au cours des cinq dernières années, plusieurs intervenants de renom, dont cinq anciens premiers ministres (Bernard Landry, Daniel Johnson, Pauline Marois, Jean Charest et Pierre-Marc Johnson) et plusieurs personnalités du milieu des affaires (Isabelle Hudon, Alain Bouchard, Alain Lemaire, Sophie Brochu, Jessica Harnois, Charles Sirois, Pierre Boivin, Serge Godin, Françoise Bertrand, Nicolas Duvernois, Lorraine Pintal, Claude Béland, Nathalie Bondil, Guy Crevier, Hubert Lacroix, Caroline Néron, Maxime Rémillard, Pierre Lavoie, Thierry Vandal et Lise Watier).

« Cet accès à de vrais leaders qui nous partagent leur vision, leurs connaissances et leurs expertises a été un des gros plus de ma formation » , dévoile Benoit Sirard, président-directeur général du Domaine Château Bromont, qui a terminé avec succès sa certification en 2016.

« Les intervenants se suivent comme des coffres au trésor tous aussi riches de leur bagage les uns que les autres et d'une générosité incommensurable » affirme Isabelle Morin, directrice adjointe des études du Collège Ahuntsic qui a suivi la formation en 2018.

Visionnez les vidéos pour en savoir davantage sur la Certification en leadership et habiletés de direction et la Certification en stratégie.