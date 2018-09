Toute organisation a besoin d'une stratégie solide et concurrentielle ainsi que d'une vision claire pour réussir et se développer. L'élaboration d'une stratégie est donc l'une des responsabilités les plus importantes et, en même temps, l'une des plus complexes dans la gestion d'une organisation. D'où l'importance d'être bien outillé pour la développer ou la revoir. C'est dans cette optique que l'Institut de leadership offre depuis peu une certification intensive et avancée en stratégie destinée aux cadres et aux dirigeants.