« Pour nous, il y a plusieurs définitions du leadership. C'est pour cette raison que nous proposons à nos participants des formations variées, bonifiées par des intervenants de haut niveau. Ceux-ci proviennent de tous les horizons professionnels et ont une réputation enviable. Par ailleurs, puisque l'on combine formation théorique et exercices pratiques, nos inscrits peuvent mieux s'adapter aux exigences grandissantes qu'implique aujourd'hui la gestion en entreprise ».

L'Institut de leadership est une école qui propose des programmes de formation permettant aux leaders de développer, ou tout simplement de peaufiner, leurs compétences spécifiques en gestion. Depuis 2013, l'établissement a formé un total de 29 cohortes de son programme de Certification en leadership et habiletés de direction, réunissant au-delà de 700 cadres et dirigeants. Avec un taux de satisfaction de 98,7 %, l'Institut peut affirmer être une école de gestion complète, offrant des programmes de formation adaptés à la réalité des gestionnaires d'aujourd'hui.

Les divers orateurs de l'Institut savent habilement - et sans conteste - mettre à profit leur vaste expérience du monde des affaires. Au fil des années, de chevronnés gestionnaires et entrepreneurs tels que Sophie Brochu (Énergir), Alain Bouchard (Couche-Tard), Isabelle Hudon (Ambassade du Canada en France), Alain Lemaire (Cascades), Maxime Rémillard (Groupe V Média), Louis Audet (Cogeco), Lorraine Pintal (Théâtre du Nouveau Monde) et plusieurs autres ont su transmettre avec passion leur savoir.

« En premier lieu, l'une des raisons qui m'incitent à m'impliquer en tant qu'intervenant, c'est la vision rassembleuse et ouverte des dirigeants de l'Institut. Ensuite, il est important pour moi de communiquer aux participants les valeurs qui m'animent : dévouement, respect, tolérance, etc. J'adore aussi les entendre affirmer leurs propres valeurs managériales, car de ces échanges émergent de magnifiques moments! », nous confie l'un des intervenants invités de l'Institut, Pierre-Marc Johnson, avocat-conseil au cabinet Lavery de Montréal et ancien premier ministre du Québec.

« Grâce à l'accès à des formateurs de renom, à des formations axées sur la pratique et à des échanges favorisant la réflexion sur soi et sur le fonctionnement d'une organisation, les décideurs sortent de l'Institut grandis, avec le sentiment de pouvoir appliquer, dans leur milieu, les apprentissages intériorisés. »

- Éric Paquette, président et cofondateur de l'Institut de leadership

En plus du programme de Certification en leadership et habiletés de direction (six journées) offert conjointement avec le Centre des dirigeants de l'École de gestion John-Molson de l'Université Concordia et le programme court en leadership (trois journées), l'Institut vient d'ajouter une toute nouvelle Certification en stratégie (six journées). Le gestionnaire impatient d'atteindre un niveau supérieur pourra donc maintenant compter sur un précieux allié, l'Institut de leadership.

Si vous êtes un gestionnaire qui aspire à bonifier ses compétences, l'Institut de leadership en gestion et ses multiples formations sauront certainement répondre à vos attentes.

