L'avenir de l'automobile est électrique. La preuve : les grands constructeurs travaillent sans relâche à mettre au point des véhicules électriques plus performants. Au Québec, plusieurs concessionnaires offrent déjà des dizaines de modèles qui affichent une autonomie de plusieurs centaines de kilomètres (plus de 200 km en moyenne).

De plus en plus autonomes

L'autonomie des véhicules électriques augmente sans cesse grâce à l'amélioration fulgurante de la performance des batteries qu'on trouve dans ces modèles. Plus la capacité de la batterie est grande, meilleure sera l'autonomie. Par exemple, une batterie de 40 kilowattheures (kWh) équivaut à environ 250 km d'autonomie, tandis qu'une autre de 60 kWh correspond à près de 400 km d'autonomie.

Une autonomie plus grande que la distance Montréal-Québec

Plusieurs automobiles présentent une autonomie assez importante pour parcourir la distance Montréal-Québec sans avoir besoin d'être rechargées à un point ou à un autre de l'autoroute 20 ou 40. De nombreux constructeurs automobiles mettent sur le marché des modèles d'une autonomie variant de 250 à 350 km. Au Québec, certains véhicules électriques peuvent même atteindre une autonomie de près de 400 km !

Une autonomie plus que suffisante pour les déplacements jounaliers

L'automobiliste québécois parcourt en moyenne quelque 40 km par jour pour faire l'aller-retour entre sa maison et son lieu de travail. Présentement, l'autonomie des modèles qui sont en vente au Québec varie de 150 km à près de 400 km. Pour vous donner une meilleure idée, 100 kilomètres, c'est l'île de Montréal d'est en ouest, aller-retour. L'autonomie d'un véhicule électrique est donc très bien adaptée aux déplacements qu'on fait au quotidien.

Rouler électrique, c'est logique

L'avantage écologique du véhicule électrique est encore plus évident au Québec grâce à l'hydroélectricité, une source d'énergie propre et renouvelable.

Opter pour un véhicule électrique, c'est opter pour une conduite écoresponsable. En effet, ce type de véhicule comporte de nombreux instruments de bord qui permettent de voir en temps réel la quantité d'énergie consommée. En maintenant une vitesse constante, en réduisant sa vitesse, en évitant les accélérations et les freinages brusques l'autonomie du véhicule électrique s'en trouvera maximisée. Rouler électrique de façon écoresponsable est un avantage indéniable pour l'autonomie, le portefeuille et l'environnement.

Le succès de l'électrification des transports au Québec passe en grande partie par l'autonomie des véhicules électriques. Plus il sera possible de rouler longtemps à bord de ce type de véhicule sans avoir besoin de le recharger, plus les conducteurs québécois auront l'intention d'en faire l'achat. Heureusement, l'avenir est fort prometteur à cet égard : conduire un véhicule électrique ayant une autonomie équivalente à celle d'un véhicule à essence - sans oublier une empreinte écologique réduite - se profile plus que jamais à l'horizon !