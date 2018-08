Qu'à cela ne tienne, L'École des dirigeants HEC Montréal a pensé à celles et ceux qui ne peuvent s'investir à fond, pour toutes les bonnes raisons qu'on peut imaginer, dans un programme régulier de MBA. Voilà pourquoi l'École des dirigeants offre, et ce depuis 35 ans, le programme L'essentiel du MBA - Le gestionnaire et ses leviers d'action qui vise à fournir aux participants un tour d'horizon des principales fonctions de l'entreprise, le tout échelonné sur une durée beaucoup plus courte.

Aller à l'essentiel

La formule originale du programme L'essentiel du MBA, plébiscité par plus de 1 000 gestionnaires depuis sa création, a de quoi séduire! En l'équivalent de dix journées, les participants auront l'occasion de plonger au coeur des fonctions propres à chaque entreprise ou chaque organisation. Marketing, ressources humaines, gestion des opérations et de la logistique, finance, stratégie : l'équipe d'animateurs chevronnés de l'École des dirigeants, tous enseignants à HEC Montréal, saura mettre en lumière les incontournables notions inhérentes au succès des entreprises et des organisations d'aujourd'hui. Les méthodes pédagogiques variées (études de cas, discussions et échanges, jeux de rôles, etc.), tout comme le suivi et le soutien constant des intervenants, qui se concrétise notamment par six heures de coaching individuel au profit des participants, permettent à ces derniers de mieux maîtriser les outils théoriques et pratiques qui les propulseront à l'avant au sein de leur organisation.

Nathalie Deschambeault, directrice adjointe, Expérience membre, Caisse Desjardins , a suivi ce programme: «J'ai vécu une expérience extraordinaire à l'École des dirigeants HEC Montréal. Du contenu de qualité, une belle chimie entre collègues et des formateurs hyper compétents», nous révèle-t-elle, encore séduite par l'expérience!

Entre vouloir et pouvoir

Retourner sur les bancs d'école et s'investir à temps plein, ou même à temps partiel, dans un programme aussi exigeant que le MBA n'est pas à la portée de tous. À défaut d'avoir les lettres MBA bien inscrites à la droite de votre signature, offrez-vous la chance d'en recevoir les principaux apprentissages en tentant l'expérience L'essentiel du MBA!

