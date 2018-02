La soumission la moins chère pour vos rénovations est-elle vraiment moins chère? Rien n'est moins sûr. Comment évaluer adéquatement les soumissions des entrepreneurs pour le projet de vos rêves? Voici les points importants à vérifier. D'abord, si un prix est beaucoup plus bas que la moyenne, méfiez-vous, il y a anguille sous roche. L'entrepreneur est-il fiable? A-t-il l'expérience nécessaire? Vous attire-t-il avec un bas prix pour avoir le contrat et charger des extras une fois le travail commencé, ou pire, pour avoir votre dépôt et s'enfuir dans la nature? Il vaut mieux chercher un bon rapport qualité-prix plutôt que le prix le plus bas.

Posez des questions aux entrepreneurs

Ce n'est pas le moment d'être timide. On ne confie pas un projet de plusieurs milliers de dollars sur un des investissements les plus importants de notre vie à quelqu'un les yeux fermés. L'entrepreneur a-t-il bien compris vos besoins? Vous répond-il de façon satisfaisante? Abordez tous les détails! Ainsi, vous vous assurez que vos rénovations seront bien menées et que vous ne serez pas déçus. C'est votre projet. Vous ne serez jamais trop prudent ni trop curieux.

Qu'est-ce qui est inclus dans le prix?

Demandez des explications sur le déroulement des travaux. Faites inclure un devis détaillé qui précise tout ce que comprend le prix forfaitaire.

Quel type de matériaux seront utilisés?

Si les matériaux sont inclus dans le prix, précisez ce que vous voulez. Si vous souhaitez des matériaux un peu plus chers, mais plus durables, ça haussera le prix de la soumission, mais vous serez bien plus content de vos rénovations à long terme. Si l'entrepreneur fournit les matériaux, demandez des échantillons.

Quel type d'expérience a votre entrepreneur?

Un entrepreneur qui a une grande expertise dans ce que vous souhaitez entreprendre peut valoir un coût supplémentaire. Un travail bien fait du premier coup peut éviter des problèmes très coûteux quelques années plus tard.

Quel est l'échéancier des rénovations?

Faites inclure les dates de début et de fin, ainsi que les différentes étapes des travaux. Le temps projeté pour la réalisation des travaux peut influencer votre choix d'un entrepreneur. Il est d'ailleurs possible de prévoir une pénalité en cas de retard ou, à l'inverse, un bonus en cas de respect d'un échéancier.

Quelles sont les modalités de paiement?

Le montant de l'avance et les modalités de paiement doivent être inclus dans l'entente signée. Questionnez aussi l'entrepreneur sur les risques d'imprévus pendant les travaux. Prévoyez une marge d'environ 10 à 15 % au cas où une surprise surviendrait. Une soumission peut d'ailleurs inclure différents scénarios, avec une première étape qui comprend une évaluation de la structure et les coûts de démantèlement et vous permet un ajustement du budget et du projet par la suite en fonction des imprévus.

ATTENTION : Avez-vous fait toutes les vérifications nécessaires sur les entrepreneurs?

Savez-vous avec qui vous faites affaire? Qu'est-ce qui vous dit que vous allez revoir l'entrepreneur après lui avoir donné votre dépôt? L'entrepreneur a-t-il les bonnes licences pour faire le travail? (s'il opère dans l'illégalité, n'est-ce pas déjà un signe d'une honnêteté douteuse ?) A-t-il des assurances en vigueur? A-t-il été poursuivi à répétition dans le passé? Est-ce que son entreprise existe vraiment d'un point de vue légal si jamais vous deviez poursuivre? Cet entrepreneur est-il solvable?

Soumission à prix forfaitaire versus prix coûtant majoré (cost-plus)

Un prix forfaitaire est un prix fixe convenu au moment de la signature du contrat. Il est donc important de préciser par écrit tout ce que ce prix inclut.

Il existe, surtout pour de gros chantiers, des ententes au prix coûtant majoré lorsque le coût final d'un projet est difficile à évaluer. Il peut inclure un prix maximal garanti qui rend l'entrepreneur responsable de payer tout dépassement de coût. Ce type d'entente peut toutefois causer de mauvaises surprises. En général, le prix forfaitaire est recommandé.

Dix appels pour obtenir 3 soumissions?

Pour vous faire une bonne idée de la valeur de votre projet et avoir la possibilité de choisir un entrepreneur avec qui vous serez confortable de travailler, vous devez obtenir 3 soumissions que vous pourrez comparer entre elles. Pour ce faire, vous aurez probablement besoin de contacter plus d'une dizaine d'entrepreneurs. Il faut prévoir que certains ne vous rappelleront pas ou ne se présenteront pas au rendez-vous et d'autres ne vous inspireront pas du tout...n'oubliez pas de vérifier les entrepreneurs dont vous aurez retenu les soumissions avant de faire votre choix.

Faire confiance aux entrepreneurs?

Selon un sondage Léger/Réno-Assistance, 99% des Québécois n'ont pas une grande confiance aux entrepreneurs en rénovation. Et pour cause : trouver un entrepreneur qui opère légalement, qui est compétent, fiable et honnête, n'est pas une mince tâche. Vous n'avez qu'à ouvrir une discussion sur le sujet autour de vous pour entendre des histoires d'horreur fuser de toute part. On ne le dira jamais assez : avant de confier votre projet de plusieurs milliers de dollars à un entrepreneur, assurez-vous d'avoir fait vos devoirs.

Pour vous simplifier la tâche

Si vous n'êtes pas à l'aise à vérifier vous-même les entrepreneurs que vous inviterez à soumissionner, une entreprise recommandée par Protégez-Vous peut vous aider. Réno-Assistance, qui a vu le jour suite aux débâcles de son fondateur avec des entrepreneurs l'ayant dérobé de plusieurs dizaines de milliers de dollars, s'est donné comme mission de vérifier des entrepreneurs avant de les référer à ses clients désireux de recevoir des soumissions d'entrepreneurs de confiance pour leurs rénovations.

Vous avez un toit plat à remplacer sur votre immeuble à Laval? L'entreprise mettra en compétition 3 couvreurs préalablement vérifiés sur votre projet. Même chose si vous avez une cuisine ou une salle de bains à refaire à Longueuil. Vous avez compris le principe n'est-ce pas?

Comme seuls les meilleurs entrepreneurs sont conservés dans leur réseau au fil des sondages que mène l'entreprise auprès de leurs clients, les chances que vous trouviez celui qui est parfait pour votre projet sans trop d'effort sont décuplées. Une équipe de conseillers disponible pour répondre à vos questions et vous aider à comparer vos soumissions est aussi disponible. Ce service est sans frais ni obligation. On se sent toujours mieux lorsqu'on est bien accompagné.