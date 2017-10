Attrayante la vie en condo ! Elle permet de conjuguer l'avantage d'être propriétaire, sans avoir à se préoccuper de l'entretien. Et parfois, on peut même profiter d'une piscine et d'une salle de sport. C'est clair qu'on en a plus pour notre argent qu'avec une maison... mais est-ce vraiment le cas ?

L'achat d'un condo est souvent plus accessible qu'une maison unifamiliale. Cela dit, devenir copropriétaire ne signifie pas que l'on peut se décharger de toute responsabilité. En effet, les copropriétaires doivent veiller à l'entretien de leur unité et des espaces communs.

Miser sur des frais de condos réduits

Qui dit frais de condos modiques, dit souvent entretien déficient et c'est là que les ennuis commencent. Un immeuble peu ou mal entretenu risque de subir des dommages, ce qui signifie que les réclamations pourraient devenir plus fréquentes et plus coûteuses. Et si les frais de condos ne correspondent pas au montant réel qui devrait être consacré aux travaux de base, il est fort possible que le fonds de prévoyance ne soit pas mieux garni. Alors en cas de pépin, chaque copropriétaire pourrait devoir payer une contribution spéciale pour effectuer les travaux. Évidemment, personne n'aime ce genre de surprise !

Une fois installé, il faudra garder l'oeil sur le bon déroulement des travaux d'entretien et sur la gestion du fonds de prévoyance par le syndicat de copropriété.

« Lire la déclaration de copropriété »

Chaque immeuble a sa propre déclaration de copropriété, qui est établie en fonction des particularités de la copropriété. Il est important de la lire avant de s'engager, puisqu'elle regroupe de nombreux renseignements utiles, notamment sur l'entretien du bâtiment et sur les obligations de chaque copropriétaire et du syndicat sur différents sujets, incluant l'assurance. Par ailleurs, les règlements qui y figurent décrivent les règles de vie communes auxquelles chaque copropriétaire est tenu de se conformer.

Pour faire un choix éclairé, il peut être judicieux de demander à lire d'autres documents comme ceux qui traitent du fonds de prévoyance, les procès-verbaux des assemblées de copropriétaires, la liste des travaux faits et à venir, ou les rapports financiers qui permettent de connaître la santé financière de la copropriété.

« Pourquoi deux contrats d'assurance ? »

En copropriété, il est nécessaire de souscrire un contrat d'assurance pour couvrir les biens que l'on possède, les améliorations que l'on a pu faire au condo (des planchers de bois francs ou des comptoirs en granit, par exemple) et sa responsabilité civile. Un second contrat - celui du syndicat de copropriété-, servira à protéger le bâtiment et les parties communes.

Même s'il est vrai que l'assurance habitation n'est pas obligatoire au Québec, il est fort possible que la déclaration de copropriété et que le créancier exigent que l'unité de condo soit assurée correctement. Discutez-en avec votre courtier ou votre agent afin de voir comment palier certains manques, le cas échéant.

Des questions?

