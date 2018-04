En effet, que ce soit le chargement de la batterie à la maison, le verrouillage des portes à distance ou même la localisation de votre véhicule dans un terrain de stationnement, les différents points techniques font une réelle différence. Une voiture comme la Fusion Energi ou la Focus Électrique de Ford fait de la conduite électrique une expérience non stressante et remarquablement plaisante.

Connexion à distance

Grâce à l'application mobile de Ford, vous pouvez bénéficier des fonctions vraiment pratiques telles que vérifier la valeur de l'odomètre, verrouiller et déverrouiller le véhicule à distance, démarrer l'air conditionné et localiser la voiture stationnée. C'est une belle façon de vérifier l'essentiel avant le départ, et ce, sans avoir à mettre le nez dehors !

Contrôle de la recharge

À partir de votre cellulaire, vous pouvez contrôler et planifier la recharge de votre voiture afin de maximiser votre autonomie. De plus, vous pouvez aisément planifier vos déplacements en vérifiant si votre véhicule dispose de la charge adéquate.

Station de recharge à domicile

Après une escapade sur la route ou encore lors de votre retour à la maison après le travail, il suffit de brancher votre voiture à la station de recharge à domicile AeroVironmentmc de 240V de niveau 2 pour faire le plein d'énergie. Une charge complète se fait en aussi peu que 5,5 heures pour la Focus Électrique et 2,5 heures pour la Fusion Energi. C'est le temps d'un repos dans le confort de votre foyer et vite fait vous serez prêt à repartir à l'aventure.

Bornes de recharge rapide

Lors de vos déplacements, vous avez accès à des bornes de recharge rapide (niveau 3) localisées un peu partout au pays. Vous pouvez donc rouler tranquille sachant que vous pouvez rapidement recharger votre véhicule électrique en cas de besoin. Avec la Focus Électrique, vous n'avez besoin que d'une charge de 30 minutes avec une borne de niveau 3 pour pouvoir parcourir 120 km afin de pouvoir continuer votre parcours sans devoir attendre indéfiniment.

Localisation des points de charge

Quel malheur de se rendre compte, une fois sur la route, que notre charge n'est pas suffisante pour notre chemin ! Heureusement, avec l'application de Ford, ce problème est maintenant résolu. Du bout du doigt, vous pouvez d'un coup visualiser les points de charge désignés. Ça veut dire aucun casse-tête pour vos déplacements à savoir s'il sera possible de faire une recharge avant votre destination. Vous pouvez tout prévoir avant même de partir !

Tableau de bord intelligent

Toutes les voitures ont un tableau de bord, bien entendu, mais tous ne se ressemblent pas. Le tableau de bord intelligent SmartGauge® avec ÉcoGuide à double écran ACL fournit des renseignements en temps réel tel que le Guide de freinage qui vous aide à optimiser l'efficacité de votre voiture. MyView de Ford permet de personnaliser les écrans selon vos besoins vous permettant de contrôler, entre autres, le mode Eco-Select qui, une fois activé, indique au véhicule de conduire de manière plus efficace avec une série d'ajustement tant au niveau de l'accélération et décélération que le contrôle de la climatisation.

La conduite assistée

Se sentir en sécurité sur la route est essentiel. Nous avons beau croire en nos propres talents de conducteur, mais nous ne sommes pas seuls sur la route. Aussi, un peu d'aide pour certaines manoeuvres est souvent la bienvenue. C'est pour cette raison que l'option de Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt/départ permet à votre voiture en mode croisière de détecter lorsque la circulation ralentit et s'adapte à celle-ci en ralentissant, accélérant et même en freinant selon le trafic. Dans la même veine, l'Aide au suivi de voie offert en option permet de surveiller les marques sur la chaussée pour déterminer la position du véhicule et détecter toute sortie de voie grâce à sa caméra installée derrière le pare-brise.

Également, l'option Stationnement assisté amélioré est très populaire. Les capteurs à ultrasons mesurent la distance entre les différents véhicules qui vous entourent et lorsque votre voiture a trouvé l'endroit idéal pour se garer, elle vous demande l'autorisation d'accepter son aide.

L'évolution technique des voitures électrifiées s'est vue devenir de plus en plus intéressante durant les dernières années si bien que les avantages sont maintenant des incontournables que l'on devrait considérer comme des essentiels quand vient le temps de choisir ce type de véhicule.