L'hiver maintenant derrière nous, nous pouvons enfin penser à partir sur la route à la découverte de nouvelles destinations. Ce printemps-ci, pensez à la Ford Fusion Energi Hybride rechargeable, une voiture hybride combinant la puissance d'un moteur à essence et l'énergie renouvelable d'une batterie électrique chargeable.

Un seul plein et une charge complète vous amènera loin grâce à son autonomie de 982 kilomètres. Afin de vous donner l'envie de partir à l'aventure, voici six idées d'endroits à visiter, avec un seul plein, en partance de Montréal.

Anima Lumina du Zoo sauvage de St-Félicien (472 km)

Le célèbre zoo reconnut pour être le plus près de la nature en gardant en liberté ses animaux vous invite à visiter Anima Lumina, une expérience pédestre unique.

Un parcours de 1,5 km multisensoriel grâce à des effets immersifs, la magie du multimédia et une symphonie orchestrée par la nature. Une soirée comme vous en n'avez jamais vu vous faisant vivre le zoo d'une autre manière : là où les animaux ne sont présents que dans l'imaginaire.

Musée des beaux-arts du Canada (207 km)

Une escapade vers la capitale nationale ne serait pas complète sans la visite d'un des plus grands musées au pays, soit le Musée des beaux-arts du Canada. Avec sa collection de calibre mondial couvrant toutes les périodes de l'art canadien en plus d'un riche volet européen venant des maîtres anciens jusqu'aux artistes contemporains, le MBAC se visite en de nombreuses heures.

On s'y promène librement ou à l'aide d'une visite guidée. Les expositions temporaires accueillent les oeuvres d'artistes incomparables qui fascinent autant les experts de l'art que les néophytes.

Tipi sur l'Île-aux-Grues (317 km)

La Ford Fusion Energi Hybride rechargeable et son rendement énergétique exceptionnel peut vous amener à des endroits hors du commun comme l'Île-aux-Grues.

Roulez jusqu'à Montmagny, en banlieue de Québec, et empruntez le traversier gratuit pour vous rendre à votre destination finale. À cet endroit, vous pourrez passer la nuit dans un tipi ! Suivant la nouvelle tendance de tourisme écolo-chic, le tipi peut accueillir jusqu'à quatre personnes et offre toutes les commodités nécessaires de base tels qu'une toilette, frigo et lits.

Sachez que si vous désirez un peu plus de luxe, des yourtes et des chalets sont disponibles. N'oubliez pas de réserver votre table au restaurant de l'auberge du Grand Héron où une cuisine champêtre à saveur locale vous attend.

Observatoire du Mont-Mégantic (235 km)

Le meilleur endroit au Québec pour voir les étoiles et sans contredit l'Observatoire du Mont-Mégantic.

Sur place, vous pouvez non seulement admirer l'infinité de notre univers, mais également en apprendre davantage sur l'espace lors d'une soirée d'astronomie d'exception à l'Astrolab. L'observatoire le plus performant au pays vous permet de comprendre les mouvements du ciel et de voir les étoiles au travers de puissants télescopes.

La Route des Saveurs de Charlevoix (411 km)

La Route des Saveurs vous fait rencontrer des producteurs et des restaurateurs tout au long de votre chemin entre Petite-Rivière-Saint-François et la Malbaie. À bord de la Ford Fusion Energi Hybride rechargeable, créer votre propre circuit régional sans culpabilité pour la nature grâce au très faible taux d'émissions de carbone du véhicule.

Découvrez les différents cidres, bières artisanales, fromages, chocolats fins, légumes et viandes bio du coin. Cette région de notre province est riche en visuel avec ses montagnes, le fleuve, ses champs à perte de vue et ses animaux ; ne laissez pas votre caméra à la maison !

Envie d'une petite collation sur la route ? Arrêtez-vous à la Laiterie Charlevoix pour visiter l'écomusée du fromage et déguster la délicieuse gamme de produits alcoolisés délicieux des Vergers Pedneault.

Surf à Sept-Îles (897 km)

Saviez-vous que vous pouvez vous rendre jusqu'à la Côte-Nord avec un seul plein d'essence ? Roulez en toute quiétude jusqu'à Sept-Île et découvrez les plaisirs de la planche de surf sur les vagues du Golfe St-Laurent.

S'il s'agit d'un secret encore bien gardé, l'endroit reste tout de même très prisé par les amateurs de ce sport de par les nombreux kilomètres de littoral qui donnent accès au Golfe pour glisser sur la mer en eau froide. Parfait pour les débutants et les intermédiaires, l'environnement propose un fond de sable et des vagues de grosseurs modérées.