Lorsque vous achetez une propriété, une des premières choses à laquelle vous portez attention est le taux d'intérêt que vous devez payer. S'il est vrai qu'avoir un bon taux est satisfaisant, ce n'est pas le seul facteur à prendre en compte.

En fait, le type de compte que vous choisissez peut vous offrir plus d'options quant à la flexibilité du remboursement hypothécaire, vous aidant ainsi à terminer vos paiements plus rapidement que vous ne l'auriez imaginé. Ceci peut donc se traduire par de grandes économies sur ce que vous auriez payé en intérêts et ce, peu importe le taux de départ.

Trop beau pour être vrai? Nous avons parlé avec les experts de Banque Manuvie afin d'en savoir plus sur les options offertes aux propriétaires.

Tout-en-un

Alors que cela peut sembler contre-productif, il est en effet possible d'épargner gros même si le taux d'intérêt n'est pas le plus bas sur le marché au moment de choisir votre hypothèque. La solution de Manuvie Un est un des meilleurs exemples sur le marché. Il s'agit d'un compte bancaire tout-en-un, d'une marge de crédit et d'une hypothèque qui se distinguent réellement des comptes bancaires traditionnels où les actifs sont séparés des passifs. Un compte Manuvie Un combine tout dans un seul compte.

Ainsi, l'argent déposé permet de payer directement la dette. Vous transférez vos économies dans un seul compte Manuvie Un, et elles paient immédiatement vos passifs. C'est ainsi qu'au fil du temps, vous payez moins d'intérêts parce que les revenus déposés contribuent à faire baisser la dette. Cette façon de fonctionner est de loin la meilleure technique pour rembourser rapidement ses dettes.

Remboursement plus rapide

Payer moins d'intérêts sur le long terme est non seulement intéressant et souhaitable, mais vous pouvez rembourser votre prêt plus rapidement. Le compte Manuvie Un permet à son détenteur de mieux gérer ses dettes et ses revenus en consolidant tout ces sous un même toit, permettant à chaque dépôt de diminuer le montant des emprunts.

Tant que les dépôts dépassent les dépenses, la dette est automatiquement réduite. C'est ce qui fait de Manuvie Un le compte idéal pour les clients qui veulent éliminer leurs dettes rapidement, pour ceux qui recherchent une flexibilité financière, ceux qui veulent simplifier leurs activités bancaires et ainsi, sauver du temps et de l'argent.

Est-ce que ce compte est le bon pour moi?

Le compte Manuvie Un vous permet d'emprunter jusqu'à 80 % de la valeur de votre maison. Le programme est aussi offert aux propriétaires d'entreprises qui ont des revenus variables, parfois importants, parfois moins. Manuvie Un peut équilibrer le flux des revenus et de réduire la gestion de compte mensuellement.

Ce qui est pratique avec un compte Manuvie Un, c'est qu'il peut aussi servir à d'autres projets tels que les rénovations, les voyages, les investissements, les études supérieures ou encore le remboursement des prêts étudiants.

Les investisseurs immobiliers peuvent aussi profiter de Manuvie Un. En y déposant les revenus de location, ceux-ci vont directement rembourser l'hypothèque (au besoin) tout en ayant toujours accès au capital pour effectuer des travaux ou d'autres dépenses essentielles.

Mythes à défaire

Quand vous sortez des sentiers battus, il y a toujours des questions et même des mythes qui se créent. Par exemple, certains pensent que seul le taux d'intérêt entre en compte dans le remboursement d'un prêt hypothécaire. Cependant, la flexibilité aussi est importante, sinon plus. En payant un peu plus aujourd'hui, avec le temps les intérêts baisseront et vous rembourserez plus de capital.

D'autres croient qu'un compte tout-en-un comme Manuvie Un force son utilisateur à être très discipliné. Pourtant, c'est l'inverse qui se produit, car chaque dépôt va directement au remboursement de la dette.

Un conseiller financier peut d'ailleurs vous aider à personnaliser le programme selon vos besoins. De plus, grâce aux relevés détaillés, il est facile de visualiser la progression du remboursement de la dette.

Certains croient qu'en déposant de l'argent dans le même compte que celui qui sert à payer les dettes, ils n'auront plus accès à leurs sous en cas de besoin. C'est faux. L'argent reste toujours accessible à l'utilisateur jusqu'à sa limite d'emprunt.

Grâce au compte Manuvie Un, vous pouvez toujours être en contrôle de vos finances grâce à l'accès en ligne, un relevé détaillé et la flexibilité de gérer vos finances selon vos besoins. Pour plus d'information, visitez le site web.