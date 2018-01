Il faut alors se tourner vers un expert qui comprendra votre situation et vos besoins. Quelqu'un qui fera fructifier votre épargne, tout en respectant votre tolérance au risque. Comment décider à qui confier votre argent?

Voici trois critères à évaluer au moment de choisir le gestionnaire de votre portefeuille.

1. Quelle est l'approche du gestionnaire?

En matière d'investissements, la gestion du risque occupe une place aussi importante que le rendement. Si vous investissez pour la retraite, par exemple, vous désirez obtenir un rendement maximum, sans mettre en péril votre épargne. Les meilleurs fonds de pension ont adopté une approche qui permet d'optimiser le rendement tout en limitant le risque. La plupart des épargnants ont intérêt à travailler avec des gestionnaires qui adoptent l'approche des plus grands fonds de pension.

« Comme nous avons une équipe d'experts qui s'y connaît en fonds institutionnels de pension, nous pouvons appliquer certaines des meilleures pratiques de ce domaine à nos portefeuilles diversifiés », indique Alain Bergeron vice-président principal, gestionnaire de portefeuille et chef de l'équipe de répartition de l'actif chez Placements Mackenzie.

2. Le gestionnaire a-t-il les ressources pour gérer activement vos avoirs?

Aujourd'hui comme hier, la diversification est essentielle pour obtenir de bons rendements tout en limitant le risque. Cependant, il faut aussi que votre portefeuille soit géré de façon active, afin de l'adapter aux conditions toujours changeantes des marchés. D'où l'importance de faire appel à un gestionnaire de portefeuille qui a les ressources pour suivre de près l'évolution de différentes catégories d'actifs. L'approche du gestionnaire doit aussi lui permettre de tirer profit des mouvements des marchés, tout en préservant votre capital.

N'hésitez pas à poser des questions sur les outils utilisés pour faire le suivi des marchés et de votre portefeuille. L'équipe a-t-elle accès à des logiciels évolués? Comment effectue-t-elle le suivi des marchés? Fait-elle un suivi complet et constant?

Le suivi des marchés et du portefeuille est essentiel afin d'ajuster les actifs à l'évolution du marché, tout en s'assurant de respecter la répartition du risque selon votre profil.

3. Avez-vous accès à plusieurs fonds d'investissement?

Ajuster la répartition des actifs est important, parce que votre profil et vos objectifs évoluent tout au long de votre vie. Par exemple, la tolérance au risque est généralement plus grande quand on est plus jeune.

Informez-vous des différents types de portefeuilles mis à votre disposition. Optez pour une famille de fonds diversifiés, offerte par des gestionnaires expérimentés, qui sont aussi experts dans la répartition des actifs. Demandez à votre conseiller qu'il vous explique comment la gamme de fonds offerte pourra répondre à vos besoins au fil du temps.

DÉCOUVREZ

La gamme de fonds de Placements Mackenzie. https://www.mackenzieinvestments.com/fr/login/index?url=%2FETFportfolios

Les placements dans les fonds peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.