Deuxième économie en importance au monde, la Chine offre aux investisseurs des occasions inouïes de diversifier leur portefeuille et de le faire fructifier. De 1980 à 2016, le taux de croissance annuel moyen du PIB de ce pays a été de 9,6 %*. L'ampleur des possibilités est donc trop importante pour être ignorée.

*Source : Indicateurs du développement mondial, 2 août 2017

Un marché large et complexe

Pour connaître le succès, il faut compter sur des gestionnaires de portefeuille chevronnés à l'oeuvre au sein des marchés financiers chinois et qui possèdent une connaissance approfondie de la culture chinoise. C'est pourquoi Mackenzie s'est tourné vers China Asset Management Co. (China AMC). Ce partenaire possède les compétences nécessaires pour offrir un produit unique qui englobe l'ensemble des marchés des capitaux chinois. Collaborer avec China AMC, c'est collaborer avec un gestionnaire d'actifs de premier plan ayant de nombreuses années d'expérience et l'infrastructure appropriée pour offrir des occasions de choix aux investisseurs :

« Dans un marché large et complexe comme celui de la Chine, la connaissance d'experts sur place pour en saisir les subtilités, le discernement et l'infrastructure d'une équipe de placement sont trois éléments essentiels pour dénicher les occasions de placement », soutient Michael Schnitman, vice-président principal, Produits, Placements Mackenzie.

La solution Mackenzie

Plus des trois-quarts des investisseurs québécois qui ont répondu à un sondage parrainé par Placements Mackenzie prévoient conserver ou augmenter leurs placements en Chine au cours des deux à trois prochaines années. Dans le but de les appuyer, Placements Mackenzie a récemment lancé le Fonds toutes actions Chine Mackenzie. Ce fonds géré par China AMC recherche une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans les titres de participation de sociétés situées en Chine, à Hong Kong et à Taïwan, ainsi que dans des sociétés dont la plus grande partie des revenus provient de la région de la Chine élargie.

Investir en Chine : qu'en pensent les investisseurs et les conseillers québécois ?

En 2017, Environics Research a mené un sondage pancanadien parrainé par Placements Mackenzie, afin de sonder le coeur des investisseurs. Un volet portait sur les placements internationaux en général, et sur la Chine en particulier :

78 % des investisseurs québécois ont déclaré qu'ils conserveraient ou augmenteraient leurs placements en Chine au cours des deux à trois prochaines années.

au cours des deux à trois prochaines années. 31 % des investisseurs québécois de la génération X sont plus susceptibles de s'attendre à ce que l'utilisation qu'ils font de placements en Chine augmente au cours des deux à trois prochaines années, comparativement à 23 % des investisseurs québécois de la génération du baby-boom.

augmente au cours des deux à trois prochaines années, comparativement à 23 % des investisseurs québécois de la génération du baby-boom. 27 % des investisseurs québécois sont d'avis que l'utilisation qu'ils font des placements en Chine augmentera au cours des deux à trois prochaines années.

augmentera au cours des deux à trois prochaines années. 34 % des investisseurs québécois s'attendent à ce que l'utilisation qu'ils font des placements internationaux augmente au cours des deux à trois prochaines années.

augmente au cours des deux à trois prochaines années. 73 % des conseillers québécois ont déclaré qu'il est important de faire affaires avec des sociétés de gestion d'actifs offrant des produits ayant des partenariats de placement internationaux .

. 44 % des conseillers québécois s'attendent à ce que l'utilisation que font leurs clients des placements internationaux augmente au cours des deux à trois prochaines années.

