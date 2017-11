Les investisseurs québécois sont de plus en plus nombreux à souhaiter que leurs placements s'harmonisent avec leurs valeurs. Ils se préoccupent, entre autres, du changement climatique et de la durabilité des ressources, de la façon dont les employés sont traités et de la manière dont les entreprises sont gérées. Ils veulent donc que leurs investissements soient non seulement potentiellement rentables, mais qu'ils aient un impact sur la société d'aujourd'hui et de demain.

Le concept des investissements socialement responsables (IRS) répond précisément à ces attentes, car à l'analyse de l'investissement traditionnel s'ajoute une réflexion sur les pratiques et les bilans environnementaux, sociaux et de gouvernance - communément appelés les ESG - des entreprises dans lesquelles l'argent sera investi.

ESG : se poser les bonnes questions

La réflexion sur les pratiques ESG peut se traduire par dans un certain nombre de questions telles :

- Quelles sont les pratiques de l'entreprise en matière d'environnement ?

- Les politiques sociales de l'entreprise sont-elles progressistes ?

- Les pratiques de gouvernance sont-elles solides ?

- Existe-t-il d'autres façons pour ces fonds d'avoir un impact ?

Certains fonds ISR tirent parti de leur position d'actionnaires pour exercer une influence directe sur le comportement des entreprises, ce qui s'exprime par la participation des cadres supérieurs, le dépôt de résolutions d'actionnaires et le vote par procuration sur des questions précises.

Ce type de soutien actif à l'égard des questions touchant l'ESG au nom des investisseurs peut avoir un impact et générer éventuellement des résultats positifs. Au bout du compte, l'ISR peut vous inspirer un sentiment d'accomplissement en tant qu'investisseur.

Un intérêt qui croît à une vitesse fulgurante

La pratique d'investir dans l'intention d'obtenir des rendements financiers concurrentiels et de susciter des retombées socialement positives n'est pas nouvelle en soi. Les investisseurs institutionnels, notamment les caisses de retraite, se sont tournés depuis longtemps vers les ISR. Plus récemment, l'intérêt des investisseurs particuliers a augmenté à une vitesse fulgurante. Ainsi, en 2014, ces derniers détenaient 13,1 % des actifs mondiaux dans le secteur des ISR. À peine deux ans plus tard, ce pourcentage grimpait à 25,7 %*.

*2016 Global Sustainable Investment Review

Les solutions ISR de Mackenzie

Afin de répondre à l'intérêt croissant de la population à l'endroit des investissements socialement responsables, Placements Mackenzie a récemment lancé deux nouveaux fonds :

Le Fonds équilibré de durabilité mondiale et d'impact Mackenzie, qui cherche à procurer un revenu et une plus-value du capital, peut constituer un titre de base dans le portefeuille des investisseurs qui souhaitent harmoniser leurs placements avec leurs valeurs personnelles.

Le Fonds mondial de leadership d'impact Mackenzie, quant à lui, vise à investir dans des sociétés qui favorisent la représentation des femmes dans des postes de leadership, y compris dans la haute direction et au sein de conseils d'administration.

CONSULTEZ votre conseiller Mackenzie pour en savoir plus sur les placements à impact.

Les femmes et les milléniaux ouvrent la marche

Les investisseurs québécois de la génération du millénaire susceptibles de consacrer une part importante de leur portefeuille aux fonds de placement socialement responsables sont plus nombreux (64 %) que ceux de la génération X (59 %) et de la génération du baby-boom (49 %).

Au Québec, 74 % des femmes et 69 % des hommes estiment qu'il est important que leur conseiller offre des fonds d'investissements socialement responsables.

ISR : qu'en pensent les investisseurs et les conseillers québécois ?

En 2017, Environics Research a mené un sondage pancanadien parrainé par Placements Mackenzie, afin de sonder le coeur des investisseurs. Quelques statistiques sur le volet québécois méritent qu'on s'y attarde :

- 91 % des investisseurs québécois s'attendent à ce que l'utilisation qu'ils font des investissements socialement responsables augmente ou soit la même au cours des deux à trois prochaines années.

- 72 % des investisseurs québécois estiment qu'il est important que les conseillers offrent des investissements socialement responsables pour établir de solides relations avec les clients.

- 58 % des investisseurs québécois estiment que les investissements socialement responsables prendront plus d'importance dans leur portefeuille.

- 39 % des conseillers québécois estiment que les fonds de placement socialement responsables représenteront une part croissante de leur pratique au cours des deux à trois prochaines années.

