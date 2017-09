Vous souhaitez concrétiser un projet qui vous tient à coeur ou vous êtes à quelques années de la retraite ? Les Obligations à taux progressif du Québec constituent un placement à la fois sûr, flexible et rentable qui vous permettra de faire fructifier votre argent sans risquer votre capital.

Non seulement le capital et les intérêts sont-ils entièrement garantis par le gouvernement du Québec, et ce, sans limite de temps ou de montant, mais les Obligations à taux progressif offrent également des taux concurrentiels progressifs garantis pour chacune des dix prochaines années.

Un produit accessible

Les Obligations à taux progressif d'Épargne Placements Québec font partie d'une gamme de produits d'épargne et de retraite avantageux et adaptés à la portion sécuritaire d'un portefeuille de placement.

Avec ce produit d'épargne et de retraite, vous pouvez commencer à investir dans votre CELI ou votre REER à partir d'un montant d'achat de seulement 100 $.

Un outil flexible

Les Obligations à taux progressif offrent des taux croissants garantis pour chacune des dix années du terme et sont remboursables partiellement ou totalement chaque année à leur date anniversaire, et ce, sans pénalité.

Vous avez le choix de la fréquence de versement des intérêts. Les intérêts simples sont versés annuellement (achat minimal de 100 $) ou mensuellement (achat minimal de 10 000 $), alors que le paiement des intérêts composés repose sur la capitalisation annuelle à la date anniversaire de l'achat.

Un placement rentable

Les taux offerts par Épargne Placements Québec sont concurrentiels. En vous procurant une Obligation à taux progressif, vous obtenez des taux d'intérêt avantageux.

Et si vous décidez d'investir de nouveaux fonds dans les Obligations à taux progressif en compte REER, FEER, CRI ou FRV, vous obtiendrez une bonification de 1 % du taux d'intérêt pour la première année du terme.

Pour que vous puissiez profiter au maximum de votre argent et réaliser vos projets futurs, aucuns frais de gestion ou d'administration ne seront prélevés.

De plus, pour tout montant d'au moins 1 000 $ transféré dans un compte enregistré d'Épargne Placements Québec et investi dans un produit à terme, les frais découlant du transfert sont remboursés pour un montant équivalant à 5 % de la somme transférée, les taxes en sus, jusqu'à concurrence de 150 $.

Des outils pour épargner

Le site Web d'Épargne Placements Québec contient toutes les informations nécessaires pour commencer à épargner dès maintenant. Vous y trouverez notamment des calculateurs qui vous permettront d'effectuer des simulations pour la planification de votre épargne et de choisir le produit d'Épargne Placements Québec qui répond le mieux à vos besoins d'épargne et de retraite.

Une gestion facile

En tout temps, vous pouvez consulter vos placements en ligne et même effectuer certaines opérations en vous rendant dans la section « Transactions en direct » du site Web d'Épargne Placements Québec.

Vous aurez également accès à un état de portefeuille trimestriel en ligne et à vos confirmations de transaction afin de pouvoir gérer efficacement votre portefeuille.

Pour en savoir plus

Pour en savoir davantage sur la gamme de produits d'épargne et de retraite, n'hésitez pas à communiquer avec un agent d'investissement d'Épargne Placements Québec, ou à consulter son site Web :