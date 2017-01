Que devrait contenir le portefeuille de tous les investisseurs? Un mélange d'actions, d'obligations et de liquidités, n'est-ce pas? Cette décision semble simple, mais elle est tout sauf simple. Quels types d'actions? Quels types d'obligations? Quels marchés? Qu'en est-il du risque de change? Un fonds équilibré aide les investisseurs en prenant cette surabondance de décisions et en les abordant de façon globale. Ces fonds sont faciles à utiliser et à comprendre, et sont mis à l'épreuve sur le terrain. Investir sans fonds équilibré peut prendre beaucoup de temps et comme tout investisseur peut le confirmer, le temps n'est pas souvent suffisant lorsque la synchronisation des marchés est en jeu.

Le Fonds de stratégies alternatives diversifiées de Mackenzie est un fonds équilibré très diversifié d'actifs alternatifs dans les domaines de l'immobilier, des investissements en capital, de l'infrastructure, des produits de base, les actions à microcapitalisation, des devises étrangères et plusieurs catégories d'actif d'actions à revenu fixe non traditionnelles, comme les obligations convertibles en actions, les prêts leviers, etc. Tous ces éléments, considérés ensemble, peuvent créer une expérience très intéressante et positive pour les investisseurs lorsqu'ils sont associés à un portefeuille équilibré d'actifs traditionnels.

Un bon exemple d'une stratégie à actifs multiples efficace est le Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie qui a recours à une approche de fonds équilibrés en matière d'actifs alternatifs. Depuis son lancement il y a un peu plus d'un an, il a obtenu un rendement exceptionnel. Conçu pour offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié de catégories d'actif alternatif qui fonctionnent avec tous les portefeuilles de placement équilibrés, il complète un portefeuille équilibré traditionnel et améliore le rendement corrigé du risque. Le rendement corrigé du risque mesure l'appréciation d'un placement compte tenu du niveau de risque lié à la réalisation de ce rendement.

Normalement, plus d'investisseurs placent leur argent dans des fonds équilibrés composés d'actifs traditionnels - actions des marchés développés et obligations de qualité supérieure. Que les investisseurs accèdent à ces placements par un fonds équilibré ou en les créant eux-mêmes, cela demeure tout de même un ensemble assez traditionnel d'actifs. Mais nous pouvons faire mieux : nous pouvons également ajouter un fonds équilibré d'actifs non traditionnels, ce que nous appelons les actifs alternatifs. Combiner ces approches traditionnelles et alternatives peut être très efficace pour créer différents modèles de rendements qui se complètent les uns les autres en accédant aux catégories d'actif avec différents comportements de volatilité.

Bien sûr, l'équilibre est au coeur même de l'investissement avisé et les fonds équilibrés sont de plus en plus une pierre angulaire pour plusieurs conseillers et investisseurs puisqu'ils peuvent offrir une certaine protection contre les marchés volatils ainsi qu'un revenu et une croissance modérée du capital au fil du temps. Mackenzie vise à marier l'art de la sélection de titres à la science de la construction d'un portefeuille afin d'offrir un rendement supérieur constant. Ce processus est toujours fondé sur la recherche fondamentale poussée pour créer des portefeuilles présentant un faible roulement et constitués d'actions et d'obligations reposant sur de fortes convictions qui offrent une marge de sécurité lorsque les marchés plafonnent et/ou subissent une baisse.

Mackenzie possède une gamme de portefeuilles de placements équilibrés dans toutes les catégories importantes qui peuvent être adaptés à l'horizon de placement, à la tolérance au risque et aux objectifs financiers de l'investisseur. Il y a les fonds équilibrés axés sur les actions gérés par l'équipe Mackenzie Ivy, soit le Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy qui atteint 1 milliard de dollars et le Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy qui atteint 1 milliard de dollars, pour les personnes qui cherchent un placement à faible volatilité et de qualité supérieure. Ces fonds sont axés sur les rendements corrigés du risque et les possibilités de dépasser l'indice lorsque les marchés sont à la baisse. Pour les personnes qui commencent à investir ou qui recherchent un risque plus faible, le Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie cinq étoiles qui atteint 574 millions de dollars comprend tout juste suffisamment de revenu fixe pour compenser les diminutions des marchés et offre un plus grand potentiel de croissance du capital. Ces fonds se marient bien avec le fonds MDAF

À quoi cela correspond-il? Le milieu des actifs alternatifs peut être mélangeant et déroutant. Avec un nombre aussi élevé de sous-catégories d'actif et un écart important entre les meilleures et les moins bonnes performances, il peut être difficile de choisir les options gagnantes et d'identifier quels actifs contribueront à votre portefeuille et lesquels ne feront qu'ajouter un risque. Les gestionnaires d'institutions et ceux des systèmes de pension populaires au Canada utilisent les actifs alternatifs depuis des années comme élément essentiel de leur portefeuille. La faible corrélation de ces actifs avec les catégories d'actif traditionnel peut compléter le portefeuille d'un investisseur en augmentant sa diversité et son efficacité. Les stratégies à actifs multiples ont donc très vraisemblablement une place dans votre portefeuille. Parlez-en à votre conseiller!

