Les entreprises à capital fermé du Québec font face à un marché qui évolue à la vitesse de la lumière. Nexia Friedman S.E.N.C.R.L./LLP et EY ont officiellement uni leurs forces pour offrir aux entreprises d'ici des services d'une qualité et d'une étendue sans précédent qui répondent aux besoins d'aujourd'hui et de demain.

Les deux sociétés ont allié la puissante gamme complète de services et plateformes destinés aux entreprises à capital fermé d'EY aux ressources spécialisées d'avant-plan de Nexia Friedman dévouées à cette clientèle. La transaction a été conclue le 1er octobre.

« Dire que le marché d'ici se transforme rapidement serait un euphémisme. Chaque jour, de nouvelles idées, des manières de penser novatrices et des technologies de pointe créent une multitude de possibilités sur tous les plans, affirme Anne-Marie Hubert, associée directrice d'EY Montréal. Pour prospérer dans le monde d'aujourd'hui et sur le marché de demain, les entreprises évoluent, et la nôtre ne fait pas exception. En réunissant le talent, l'approche et l'expérience d'EY et de Nexia Friedman, nous pouvons changer la manière dont nous servons nos clients actuels et futurs du secteur des entreprises à capital fermé, ici même au Québec. Je suis vraiment emballée. »

Au coeur de cette transaction se trouve l'objectif commun des deux sociétés : aider leurs clients à faire face aux changements rapides - des changements technologiques, macroéconomiques et géopolitiques aux changements de perception quant à l'évolution du travail. « Les entreprises à capital fermé et les entrepreneurs n'ont jamais fait face à des défis aussi complexes, ajoute Mme Hubert. Leurs conseillers d'affaires doivent leur en offrir davantage. Nous sommes prêts à répondre à l'appel. »

Nexia Friedman est très heureuse d'élargir ses solutions de qualité supérieure en s'associant à EY et en mettant à profit le pouvoir combiné de leurs compétences et de leur réseau.

« Cette décision vient changer la donne. Ensemble, nous sommes en mesure d'offrir aux clients une approche exclusive en matière de service personnalisé, en leur donnant également accès à une plateforme de services plus vaste et audacieuse que jamais. La définition d'un service d'exception ne sera plus la même pour les entreprises à capital fermé du Québec, » explique l'associé de gestion de Nexia Friedman, Jonathan Bicher.

Au-delà de leur volonté d'offrir une qualité indéfectible et un service à la clientèle novateur, Nexia Friedman et EY sont unies dans leur engagement ferme envers la collectivité. M. Bicher ajoute : « En nous unissant, nous pouvons en faire encore plus, non seulement pour nos clients, mais également pour les collectivités dans lesquelles nous travaillons et habitons ainsi que pour les gens incroyablement talentueux qui font de notre société ce qu'elle est aujourd'hui. »

Le personnel et les associés de Nexia Friedman se sont joints à EY au sein du groupe Services aux entreprises à capital fermé du bureau de Montréal, ce qui en fait l'un des plus grands groupes spécialisés au service des entreprises à capital fermé du Québec.

