Grâce aux nouvelles technologies, suivre une formation universitaire à distance ne se fait plus tout seul dans son coin. Surtout quand on fréquente la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval FSA ULaval)! Des enseignants et des étudiants partagent avec nous leurs expériences... et déboulonnent quelques mythes au passage.

Des échanges enrichissants

« J'ai une relation très soutenue avec mes élèves de la formation à distance », affirme Frank Pons, professeur titulaire au Département marketing de la FSA ULaval. « Avec les nouvelles technologies, on échange souvent et plus facilement. »

Même son de cloche chez Anne-Sophie Goulet, qui terminera bientôt son MBA en gestion stratégique de projets à FSA ULaval. « Même si tu ne choisis que des cours à distance, tu n'es jamais vraiment seul grâce aux forums sur la plateforme en ligne de l'Université Laval. J'ai toujours pu discuter aisément avec mes professeurs et d'autres étudiants. »

Un contenu dense et varié

M. Pons insiste sur le fait qu'un cours en classe et sa version à distance offrent un contenu similaire. Un diplôme obtenu suite à une formation à distance n'est donc pas une attestation d'études plus facile à obtenir. « On change seulement la façon dont la matière est enseignée. On ne sabre pas dans le contenu. D'ailleurs, je fais autant d'études de cas et de travaux de groupe dans les cours en classe que dans le cadre d'une formation à distance. Le format est tout simplement adapté. »

Des travaux de groupe dans une formation à distance? « Oui! J'ai fait plusieurs travaux d'équipe dans le cadre de mes cours à distance. Grâce à monPortail, notre plateforme de gestion des études numérique, c'est facile », souligne Anne-Sophie Goulet.

Une expérience personnalisée

Pourtant, on aurait tendance à croire que la technologie et la distance ne favorisent pas la proximité entre les étudiants et le corps professoral. « Je dirais plutôt que le fait d'être derrière un écran enlève une barrière plutôt que d'en créer une. Je pense que plusieurs étudiants vont être plus portés à demander des précisions ou à poser des questions à un professeur en chattant avec lui seul à seul plutôt que devant une classe où se trouvent une cinquantaine de personnes. Et si on n'a pas compris un passage du cours, on n'a qu'à reculer la vidéo plutôt que d'interrompre une classe entière! »

Gérer son horaire... et le rythme!

Entre le travail et les obligations familiales, les étudiants d'aujourd'hui sont souvent obligés de jongler avec des horaires déjà bien remplis. Une formation à distance à FSA ULaval facilite grandement la poursuite d'études universitaires.

Les étudiants qui optent pour une formation à distance ont donc la chance d'apprendre de manière autonome et à leur rythme, tout en bénéficiant des avantages et des échanges qui viennent avec une véritable communauté d'apprentissage.

Grâce à FSA ULaval, il n'aura jamais été aussi facile d'atteindre son plein potentiel!

