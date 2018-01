Des expériences enrichissantes

Une formation à distance à la fine pointe de la technologie, et qui offre un encadrement riche, humain et personnalisé? « Oui, c'est possible, affirme d'emblée Éric Martel, directeur adjoint de la formation à distance de l'Université Laval. Malgré l'adoption de nouvelles technologies, c'est toujours l'humain qui reste au coeur de nos décisions. »

Selon Roseline Boyer, coordonnatrice pédagogique à FSA ULaval, les technologies de pointe utilisées ne sont que des moyens de transmission. « En réunion avec les professeurs, quand on élabore un cours offert à distance, on parle plutôt d'étincelle, de senti et d'expériences humaines dans le même esprit qu'en classe. Et chaque cours doit proposer une expérience différente. C'est comme pour la course à pied : certains coureurs font des marathons, d'autres préfèrent courir 5 km 3 fois par semaine. C'est la même chose pour nos étudiants à distance. On veut leur offrir un éventail d'options pour qu'ils choisissent des cours en fonction de leurs besoins, de leurs goûts et de leur horaire. »À elle seule, FSA ULaval propose plus de 160 cours et une trentaine de programmes que les étudiants peuvent suivre à distance. Et 15 cours supplémentaires sont en chantier. L'Université Laval est aujourd'hui le chef de file canadien dans le domaine de la formation universitaire à distance. « En tout, l'Université offre 939 cours à distance, répartis dans 101 programmes différents », précise Éric Martel.

Des infrastructures numériques stimulantes

Dans les dernières années, FSA ULaval a mis les bouchées doubles afin d'intégrer de nouvelles technologies dans son programme de formation à distance. « Mais ce n'était pas suffisant pour nous, souligne Éric Martel. On désirait aller plus loin, innover et offrir à nos étudiants la meilleure expérience possible. C'est ce qui a motivé la création de notre propre plateforme numérique. »

Ce nouveau guichet unique numérique, monPortail, permet maintenant aux étudiants d'avoir accès non seulement à des services en ligne, mais aussi à toutes les informations relatives à leur formation et à leur dossier scolaire. Cette plateforme offre également le contenu de chacun des cours, des classes et des simulations virtuelles, des présentations commentées, des vidéos tournées par l'Université et des forums où les étudiants peuvent échanger entre eux.

« Chez nous, formation à distance doit rimer avec échanges humains, ajoute Roseline Boyer. Est-ce que la structure permet le meilleur feedback possible à l'étudiant? Est-ce que des mesures sont en place pour qu'il se sente important? Est-ce que les professeurs font le maximum pour développer une relation enrichissante avec l'étudiant? Ce sont des questions que l'on se pose régulièrement. M. Martel soulignait que l'Université Laval avait décidé d'innover. Bien voilà, innover ce n'est pas de suivre le troupeau. C'est de faire un pas de plus pour être en avant des autres. Et y rester! »

