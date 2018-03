Après plus de 5 000 ans de pratique, le yoga possède des vertus qui ne sont plus à démontrer. Cette puissante technique d'exercice et de méditation développe à la fois le corps, le coeur et l'esprit, contribuant à la santé et au mieux-être de façon globale. Que ce soit pour se détendre, pour apprendre à se connaître ou pour mieux gérer les défis du quotidien, le yoga aide à croître en tant que personne et à se recentrer sur l'essentiel. Aux yeux d'une entreprise comme lululemon, les bienfaits du yoga sont si précieux qu'ils méritent d'être transmis au plus grand nombre, peu importe leur milieu de vie ou leur situation particulière. Découvrez comment l'achat local et de nombreux partenariats communautaires le permettent.

Saluer le soleil, sur le tapis comme dans la vie

Des études parues dans l'Indian Journal of Psychiatry et l'International Journal of Yoga démontrent que la pratique régulière du yoga peut aider à combattre la dépression en équilibrant la production d'hormones comme le cortisol et la sérotonine. Chez les adeptes assidus, on a également observé que cette forme de méditation stimule l'activité cérébrale dans les zones associées au bonheur et au système immunitaire.

En termes simples : le yoga aide à être plus heureux et en meilleure santé.

Les valeurs et aptitudes développées lors de sa pratique - comme l'amour-propre, la tolérance, la patience et le lâcher-prise - peuvent ensuite être appliquées au quotidien. Que ce soit pour garder son calme lors d'un bouchon de circulation, gérer un conflit au bureau ou demeurer zen dans une salle d'attente, le contrôle de la respiration et un état d'esprit équilibré peuvent avoir des répercussions positives réelles lors de situations tendues.

lululemon reconnaît la puissance de ces applications concrètes. Au cours des années, la compagnie a déployé d'importants efforts pour contribuer à démocratiser la pratique du yoga. Aujourd'hui, tout ce qu'il vous faut pour faire vos premiers pas sur la voie du mieux-être, c'est un tapis, votre respiration et de la volonté.

Here to Be : un programme mondial aux répercussions locales

Partout dans le monde, par l'entremise du programme Here to Be, les boutiques Local de lululemon investissent une partie de leurs bénéfices auprès d'organismes locaux à but non lucratif pour rendre la pratique du yoga accessible à tous.

Here to Be est un programme d'impact social qui contribue à partager les bienfaits du yoga et de la méditation pour la santé au sein des communautés et d'organismes à but non lucratif locaux. Le programme est conçu pour en faciliter l'accès aux gens souffrant de stress chronique et d'anxiété suite à un traumatisme, une maladie, en raison de leur situation socio-économique ou face à l'adversité.

Le Local de Montréal : comment l'achat local enrichit la communauté

La boutique Local est un acteur clé de la démocratisation du yoga. Des cours y sont organisés et le montant de la contribution est laissé à la discrétion de chaque participant. L'entreprise croit que les difficultés financières ne devraient priver personne des bienfaits de la pratique du yoga.

Pas moins de 50 % des bénéfices de la boutique sont réinvestis dans leur programme à but non lucratif Here to Be. Alors que la saison du magasinage des Fêtes bat son plein, l'achat d'un vêtement lululemon permet donc d'offrir un cadeau bien plus grand : celui de rendre le yoga accessible à la jeunesse de Montréal.

Soutenez votre communauté

Visitez la boutique Local de Montréal pour vos achats des Fêtes ou commencez la nouvelle année en participant à un cours de yoga à contribution volontaire

