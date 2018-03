Toute organisation a besoin d'une stratégie solide et concurrentielle ainsi que d'une vision claire pour réussir et se développer. L'élaboration d'une stratégie est donc l'une des responsabilités les plus importantes et, en même temps, l'une des plus complexes dans la gestion d'une organisation. D'où l'importance d'être bien outillé pour la développer ou la revoir. C'est dans cette optique que l'Institut de leadership offre depuis peu une certification intensive et avancée en stratégie destinée aux cadres et aux dirigeants.

« Étant donné l'importance du développement stratégique dans les organisations, cette demande pour une formation pertinente dans le domaine revenait souvent de la part de nos diplômés, souligne Éric Paquette, président et cofondateur de l'Institut de leadership. Après avoir formé plus de 700 personnes dans le cadre de notre certification en leadership et habiletés de direction, nous avons décidé de faire le saut. »

Élaborée par une équipe formée de chefs d'entreprises, d'enseignants universitaires et de consultants reconnus dans le domaine, cette nouvelle certification en stratégie sera offerte en formule intensive de six journées, avec une dizaine d'intervenants et de formateurs d'expérience et de renom, actifs sur le terrain. Elle permettra aux gestionnaires d'acquérir rapidement, mais efficacement, les connaissances nécessaires. De plus, elle sera adaptée aux enjeux actuels et totalement orientée sur des résultats tangibles, des éléments qui ont fait la renommée des formations de l'Institut.

« En six jours, nous permettrons aux dirigeants de tous les horizons de prendre un moment de recul pour s'outiller afin de devenir des acteurs clés dans l'élaboration d'une stratégie d'entreprise solide et ainsi contribuer à assurer la pérennité de leur organisation. »

- Éric Paquette, président et cofondateur de l'Institut de leadership

Plus spécifiquement, cette nouvelle certification permettra aux gestionnaires :

de déterminer les facteurs de succès et les enjeux clés de leur organisation;

de comprendre les différents types de plans stratégiques (stratégies d'affaires, de marché, de produits et services, d'innovation, de développement des talents);

de formuler, de manière agile et créative, des stratégies et de les mettre en oeuvre;

de conduire le changement au sein de leur organisation, en tenant compte de la stratégie;

de déployer de façon tactique un plan d'action.

Pour en savoir plus sur l'horaire des prochaines cohortes, consultez le site de l'Institut de leadership.