À quand remonte la dernière simulation d'attaque informatique de votre entreprise? Vous l'ignorez? En fait, comme plusieurs, vous croyez peut-être que le piratage n'arrive qu'aux autres. Pourtant, la véritable question n'est pas de savoir si votre entreprise sera un jour la cible d'une attaque, mais plutôt à quel moment elle le sera. Et surtout, comment vous serez préparé et outillé pour réagir de manière adéquate, sans perdre vos précieux acquis ni compromettre vos relations avec vos clients et fournisseurs. Évidemment, il se peut que vous vous sentiez en sécurité parce que vous vous êtes équipé de pare-feux et de logiciels antivirus efficaces. Mais il est peut-être temps de vous poser la vraie question : « Avons-nous les outils et les protocoles nécessaires pour répondre adéquatement à la prolifération de ces cyberattaques, toujours plus complexes et malveillantes? »

Le saviez-vous?

Des dizaines de millions d'attaques se produisent chaque jour à l'échelle planétaire.

Le cyberrisque : une réalité quotidienne

C'est vrai, la cybersécurité ne constitue pas le volet le plus exaltant d'une entreprise. Pourtant, si vous souhaitez continuer de vous démarquer, d'innover, d'inspirer et de générer de la croissance, les experts conseillent de voir les choses autrement. « Pourquoi avoir un coffre-fort si c'est pour laisser sa porte ouverte? Les entreprises travaillent sans relâche pour bâtir des actifs solides et performants. C'est donc logique de tout faire pour les protéger », souligne Marc Perron, directeur associé pour le Québec chez Deloitte, l'une des plus grandes entreprises mondiales actives dans le secteur de la cybersécurité.

Au Québec, comme partout dans le monde, les équipes de Deloitte aident précisément les organisations à prévenir et à contrer les cyberattaques, que ce soit en fournissant des solutions strictement technologiques ou encore en accompagnant les dirigeants d'entreprises qui souhaitent se doter d'un écosystème stratégique, notamment en matière de gestion de risques, de politiques et procédures, de moyens de défense, de surveillance, de sécurité et de sensibilisation des employés.

Le saviez-vous?

Dans 72 % des attaques, il ne faut que quelques minutes pour compromettre le système de sécurité.

La sécurité : élément clé de votre stratégie

En 2017, la prise en charge des cyberrisques ne devrait plus être considérée comme une question uniquement technologique et informatique, mais bien comme une composante cruciale de toute stratégie commerciale. D'ailleurs, les leaders en gestion des risques et de la sécurité ne le savent que trop bien : l'espoir n'est pas une stratégie. En fait, ils évaluent que les cyberattaques, dans un avenir rapproché, s'en prendront directement aux systèmes d'opération et aux chaînes de production, de distribution et de logistique.

Le saviez-vous?

46 % des fuites s'effectuent en seulement quelques minutes.

Passez à la contre-attaque!

Un rapport publié en 2017 par le Forum économique mondial classe les cyberrisques dans la même famille d'impératifs commerciaux que les risques économiques, environnementaux et géopolitiques. À titre d'exemple, les cas d'incidents causés par des logiciels de rançon ont atteint des niveaux sans précédent. Et tout indique qu'au cours des prochaines années, ce phénomène augmentera de façon exponentielle.

« Pour se prémunir contre les cybermenaces, les organisations doivent mettre en place non seulement des balises étanches, mais aussi des solutions réactives et évolutives qui s'adaptent aux changements constants », met en garde Amir Belkhelladi, leader du service de conseils en gestion des risques pour l'est du Canada chez Deloitte, évoquant un contexte où le savoir-faire des fraudeurs et des pirates s'améliore sans cesse et sans distinction.

« Si la haute direction d'une entreprise n'est pas préoccupée par les questions de cybersécurité, elle devrait revoir ses priorités. Il faut d'emblée qu'elle considère ces composantes comme des investissements à haute valeur ajoutée. »

- Marc Perron, directeur associé pour le Québec chez Deloitte

Ainsi, en matière de cybersécurité, vous avez l'option de réagir (souvent trop tard) ou encore de prévenir, en communiquant avec des spécialistes qui maîtrisent la vision d'ensemble d'une entreprise, sans égard à son secteur d'activité, et qui sont dotés d'une expertise éprouvée, reconnue ici comme partout dans le monde. À ce chapitre, Deloitte, qui propose la gamme de services intégrés la plus complète et la plus solide au pays, est soutenu par des experts en cyberpiratage, en attaques et contre-attaques. Ceux-ci détiennent la véritable réponse à la question « Comment se mettre à l'abri d'une attaque informatique? »

Le saviez-vous?

72 % des attaques ne sont découvertes qu'après plusieurs semaines.

ARMEZ-VOUS contre les cyberattaques avec Deloitte