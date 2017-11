Mais d'abord, en quoi Facebook peut bien vous être utile? La réponse est simple : c'est votre meilleur allié pour élargir votre clientèle et vous aider à entretenir avec elle une relation personnalisée. Plus vous êtes présent sur ce média social, plus vous gagnez en visibilité, et meilleures seront vos ventes.

1- Apprenez comment ça fonctionne

Si ce n'est pas déjà fait, ouvrez-vous un compte personnel et invitez vos proches à devenir vos amis Facebook. Cherchez vos marques favorites et cliquez sur « J'aime ». Puis trouvez des entreprises similaires à la vôtre - des concurrents directs ou qui desservent des territoires différents. Inspirez-vous de celles qui performent sur les médias sociaux. Apprenez les règles du jeu avant de publier des messages qui font le marketing promotionnel de votre entreprise.

2- Créez votre page d'entreprise

Vous voilà fin prêt à créer votre page d'entreprise. Le but : susciter l'engagement de vos clients. Soyez pertinent et captivant dans vos publications (mettez-y de l'imagination et de l'humour); privilégiez les textes courts (idéalement entre 100 et 200 caractères); utilisez des images et des vidéos (même des extraits trouvés en ligne peuvent faire l'affaire pour illustrer vos propos); assurez-vous d'être présent en ligne de façon constante et régulière; et incitez vos clients à passer à l'action, en les invitant par exemple à publier une photo ou à rédiger un commentaire. Et surtout, répondez aux messages laissés sur votre page!

3- Faites connaître votre page et ressortez sur le fil de nouvelles

Ajoutez un lien Facebook à votre site Web et donnez aux gens une bonne raison de vous suivre. Par exemple : « Suivez-nous sur Facebook pour connaître nos coups de coeur ». Mais plus que tout, vos publications doivent apparaître dans le fil de nouvelles des utilisateurs. Puisqu'un algorithme ultrasecret filtre ce qu'ils voient, vous devrez payer pour être bien visible grâce à votre contenu. Plus vous serez visible, plus vous récolterez les « J'aime » et les commentaires, plus vos messages seront republiés, et plus vous gagnerez... en visibilité. C'est un cercle vertueux!

4- Évaluez votre travail et savourez le résultat

Grâce aux statistiques qui évaluent la fréquentation de votre page Facebook (Facebook Insights), vous aurez tout le loisir de mesurer les répercussions de votre travail, de découvrir ce qui fonctionne le mieux pour vous et d'ajuster le tir au besoin, et même de consacrer plus de temps à votre page, si le coeur vous en dit, pour atteindre vos objectifs. Le jeu en vaut la chandelle, surtout quand on sait que le public est au rendez-vous!

Le saviez-vous?

62 % des jeunes de la génération Y (ceux nés entre 1980 et 2000 et jouant un rôle clé sur les réseaux sociaux) suivent au moins une entreprise sur Facebook.

Besoin d'aide pour optimiser votre présence sur Facebook et augmenter vos ventes? Contactez un conseiller de Pages Jaunes.