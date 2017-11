Les mots-clés sont une excellente façon d'optimiser la visibilité de votre site Web sur les différents moteurs de recherche. Il suffit de les intégrer sur votre site et à tous les endroits où vous êtes présents en ligne. Mais attention : il faut d'abord choisir ces mots avec soin. Voici des conseils qui vous aideront à trouver les bons.

A. Commencez par dresser une liste de sujets

Pensez à des sujets reliés à votre entreprise. Par exemple, si vous êtes propriétaire d'une pizzeria, il pourrait s'agir de la livraison, des quartiers où vous livrez, des noms de pizza, du menu, de la valeur nutritive, des garnitures, etc. Un conseil : aidez-vous en dressant une liste des questions couramment posées par vos clients.

B. Trouvez des mots-clés pour chacun des sujets

Essayez de trouver un certain nombre de mots-clés pour chacun de vos sujets. Lorsque vous dressez votre liste de mots-clés, n'oubliez pas de tenir compte de ce que les internautes recherchent. En choisissant des mots qu'ils utilisent, et en vous assurant que ceux-ci se retrouvent sur votre site Web, vous augmenterez vos chances que votre entreprise soit référencée et que les internautes décident de consulter votre site.

C. Optez pour des mots-clés courts et d'autres plus longs

N'hésitez pas à trouver des variations à vos mots-clés afin d'avoir des expressions courtes et des formulations longues. Les mots-clés courts sont souvent d'ordre général alors que les longs sont nettement plus précis. Par exemple, « organisateur de mariage » a un sens beaucoup plus large que « comment trouver le bon organisateur de mariage ».

D. Utilisez les ressources offertes en ligne

Il existe plusieurs sites Web (comme Google Trends) et outils en ligne (comme Google AdWords : Outil de planification des mots-clés) qui pourront vous aider à étoffer vos listes de mots-clés. Il est également possible de voir le classement de vos concurrents en lien avec des mots-clés que vous convoitez. Ces données vous aideront à tirer de meilleures conclusions et vous permettront ensuite de prendre les bonnes décisions. Un mot-clé utilisé par tous vos concurrents ne vous aidera pas à vous démarquer. Soyez créatif!

E. Affinez votre liste et trouvez le juste milieu

Lorsque viendra le moment de finaliser votre liste de mots-clés, vous devrez faire des choix, c'est-à-dire garder ceux qui sont fréquemment utilisés par les internautes, mais moins par vos concurrents. Ce juste milieu assurera à votre entreprise de se distinguer vraiment sur les moteurs de recherche. Une fois votre liste terminée, il ne vous restera plus qu'à insérer tous vos mots-clés dans votre site Web.

Le saviez-vous? Plus de 3,5 milliards de recherches sont réalisées quotidiennement sur les moteurs de recherche. Si vous désirez que votre entreprise se fasse remarquer, il est primordial de choisir les bons mots-clés.

Besoin d'aide pour créer vos mots-clés et tirer le maximum de vos stratégies numériques? Contactez un conseiller de Pages Jaunes.