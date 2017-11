Les bons employés constituent un élément clé dans le succès d'une entreprise. Mais trouver la perle rare dans une PME peut être un processus long et ardu. Bien souvent, le flot de candidatures, la multiplication des entrevues et le manque de collaboration à l'interne ne font qu'alourdir la tâche. Heureusement, il existe maintenant une solution : une plateforme de travail centralisée permettant de prendre des décisions éclairées plus rapidement.

Des erreurs aux conséquences lourdes

Recruter le premier venu, étirer le processus d'embauche, négliger les suivis et travailler en vase clos, voilà toutes des habitudes de travail qui peuvent mener à un mauvais recrutement. Cette erreur peut coûter très cher. Pensez-y : le salaire de l'employé inadéquat s'additionne à toutes les heures allouées au recrutement et aux coûts associés à la formation et à la reprise du processus d'embauche.

Selon le National Business Research Institute, un recrutement non réussi coûte en moyenne 1,5 à 2 fois le salaire de l'employé, voire jusqu'à 5 fois son salaire dans le pire des cas. C'est aussi sans compter la baisse de productivité de l'entreprise, le moral de l'équipe affecté et les répercussions négatives sur les relations avec les clients.

Les avantages d'un processus de recrutement optimisé

À l'inverse, l'optimisation de la démarche fait économiser temps et argent, en plus de porter des fruits. Les postes sont pourvus par les bonnes personnes plus vite, réduisant ainsi le taux de roulement et les coûts faramineux qui s'y rattachent. En mettant en place une plateforme tout-en-un comme Collage, vous devenez en un instant le pro du recrutement. Plus besoin de faire le tri et l'archivage manuel des curriculums vitae ou de rassembler les opinions de chaque gestionnaire au compte-gouttes. Le système de suivi de candidats (ATS) le fait à votre place.

Un système de suivi de candidats facile à utiliser

Avec l'interface intuitive du système de suivi de candidats de Collage, le recrutement devient un vrai jeu d'enfant. Affichage des postes, gestion des candidatures, création de profils, rapports d'entrevue, notes des gestionnaires, tout peut être géré par ce logiciel intelligent. Les curriculums vitae sont standardisés automatiquement pour faciliter la comparaison des données individuelles.

Le logiciel permet même de créer une page personnalisée de postes à combler, reliée au site web de l'entreprise. Aucun développement n'est requis, et les travailleurs intéressés soumettent directement leur candidature à même la plateforme. Cela permet d'offrir à tous les gestionnaires du recrutement une vue d'ensemble et d'avoir recours à une banque de talents facile à parcourir. Résultat : un travail d'équipe efficace qui permet de pourvoir les postes avec succès en un temps record.

Un recrutement réussi de A à Z

Vous aimeriez vous simplifier la vie la prochaine fois que vous chercherez à recruter un nouvel employé? Avec Collage, vous gagnez sur toute la ligne. Trouvez votre candidat idéal plus rapidement et faites passer son statut à celui d'employé en quelques clics seulement. Pour ce faire, vous n'avez qu'à l'inviter à joindre la plateforme. Vous pourrez ainsi recueillir toutes les données requises avant sa première journée de travail. Fini la perte de temps et d'argent. Bonjour l'efficacité.

