Optimiser votre site Web pour l'affichage mobile n'est plus une option, mais une nécessité pour votre entreprise. La raison est simple : l'utilisation des appareils mobiles dépasse désormais celle des ordinateurs de bureau. Voici pourquoi vous avez tout à gagner à passer en mode « mobile » et comment y parvenir avec succès.

1-Se hisser parmi les premiers résultats de Google

Depuis plus de deux ans, Google accorde une meilleure visibilité aux sites Web optimisés pour l'affichage mobile. Ainsi, si votre site s'utilise mal sur un appareil mobile, le moteur de recherche le fera apparaître au bas de la liste. La logique derrière cette idée? L'utilisation massive des appareils mobiles pour accéder au Web. Google sait très bien que vos clients ne peuvent plus se passer de leur téléphone intelligent et de leur tablette, car celles-ci facilitent leurs recherches. Votre site doit donc apparaître dans leur radar !

Conseil 1 : Le contenu d'abord

Si vous créez une version mobile différente de celle de votre site Web, mettez l'accent sur les renseignements les plus pertinents pour vos clients potentiels qui utilisent un appareil mobile : vos données de contact (numéro de téléphone, courriel) et les indications pour se rendre à votre bureau ou commerce (adresse complète, carte Google, heures d'ouverture). Les statistiques de votre site Web vous aideront à déterminer les sections les plus visitées et qui devront être accessibles à partir de la page d'accueil. Conservez uniquement le contenu utile aux internautes en déplacement. Au besoin, simplifiez vos textes et utilisez des mots courts.

2-Accessible partout, du bout des doigts

Les chiffres sont éloquents : un Canadien sur deux utilise un téléphone intelligent, et un sur cinq se sert d'une tablette. Environ le tiers des visites de sites Web est ainsi fait à partir d'un appareil mobile. Le site Web de votre entreprise apparaîtra donc aux internautes sur un petit écran, et ceux-ci y navigueront à l'aide d'un clavier virtuel en utilisant leurs doigts plutôt qu'une souris. Ils ne seront plus nécessairement installés à table ou au bureau, mais sur la route, dans une file d'attente, au magasin, dans les gradins...

Conseil 2 : Simplifiez l'allure de votre site

Comme la navigation se fait autrement, l'allure de votre site doit être revue. Assurez-vous que vos hyperliens, boutons et caractères sont assez gros et bien lisibles sans qu'il soit nécessaire de zoomer l'écran. En matière de mise en page, justifiez le texte à gauche en une seule colonne. Pour les formulaires, demandez les renseignements essentiels seulement. Sur la page d'accueil, évitez les grandes images qui remplissent l'écran. Et choisissez des images qui se téléchargent rapidement.

Conseil 3 : Soyez technojudicieux

Comme votre clientèle cible est en mouvement, personnalisez vos annonces en conséquence. Comment ? En indiquant : « Site Web compatible mobile » ou « Appelez-nous avec votre téléphone cellulaire ». Les utilisateurs sauront ainsi que l'annonce leur est destinée. Aussi, ajoutez un lien vers votre site Web traditionnel. Le but est de permettre à vos clients de naviguer facilement sur votre site mobile,d'y trouver l'information recherchée et de vous contacter lorsque vient le temps d'acheter. Voilà une bonne façon de battre vos concurrents !

Besoin de conseils afin d'optimiser votre site mobile et d'augmenter vos ventes ? Contactez un conseiller Pages Jaunes.