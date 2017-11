L'exportation est en plein essor chez les PME canadiennes et fait partie des ingrédients de leur succès. En effet, d'après un récent sondage de la Banque CIBC, les trois quarts (72 pour cent) des propriétaires de PME de 25 à 39 ans exportent des biens et services, et près de la moitié d'entre eux ont investi davantage dans la croissance internationale au cours des cinq dernières années.

« L'internet et le commerce électronique permettent aux entreprises de toutes tailles d'entrer sur le marché mondial beaucoup plus tôt dans leur cycle de vie », explique Ian Penny, vice-président, Services bancaires aux PME, Banque CIBC. « Si l'exportation offre un énorme potentiel de croissance et de diversification, il est important de s'entourer d'experts qui peuvent vous préparer à entrer sur de nouveaux marchés avec confiance et à bien positionner votre entreprise. »



Voici sept bonnes raisons d'investir dans les ressources nécessaires pour permettre à votre entreprise de rayonner au-delà des frontières.