Veiller au bien-être de ses employés, c'est créer un environnement de travail professionnel où il fait aussi bon vivre. Concrètement ? C'est bâtir une culture de transparence et d'efficacité. Accorder de l'importance à la santé des employés et de leur famille. Reconnaître l'importance du rôle précis de chacun dans le succès d'ensemble. Voici 6 clés pour bâtir une culture où chacun dispose de tous les moyens pour donner le meilleur de lui-même.

Horaires souples

Tout le monde pareil, pas de jaloux. Les horaires fixes, c'est simple. Et c'est le point de vue employeur. Du point de vue de l'employé, en revanche, l'horaire fixe, si compliqué à concilier avec tout le reste, est aussi perçu comme une entrave à l'esprit entrepreneurial et érode de façon sournoise l'engagement des employés. Bonne nouvelle : les horaires souples sont tout aussi simples à gérer et augmentent en prime le taux de rétention.

Avantages sociaux

La couverture médicale est sans doute la façon la plus élémentaire de prendre soin de ses employés. Or, l'accès à une couverture de qualité, tout comme le processus de modification, d'ajout d'un bénéficiaire ou de réclamation, devient souvent une corvée : l'employé parle à l'employeur, qui parle au courtier, qui reparle à l'employeur, qui revient, de 4 à 6 semaines plus tard, à l'employé. Pour résumer, les employés sont au final mal servis par tant de service. Une plateforme en ligne qui facilite la gestion des ressources humaines comme Collage peut réduire ce délai à moins de 24 h.

Rétroaction fréquente

Les évaluations annuelles. Sous forme de grille. Personne n'aime ça, mais tout le monde en fait. Pourquoi ? Surtout quand on sait que les rétroactions fréquentes, directes, comme celles permises par une plateforme en ligne, sont les plus efficaces pour cadrer un commentaire dans le bon contexte et soutenir la motivation des employés. Pas le temps de faire ça, pensez-vous. Mais qui a le temps, employeur ou employé, de remplir une grille ?

Apprendre et grandir

L'une des choses qui fait le plus de tort à une relation employeur-employé, c'est de mettre 8 mois à s'apercevoir que son employé se considère sur un « plateau ». Qu'il juge qu'il n'avance plus. Qu'il n'apprend rien de neuf. L'antidote à ça, c'est 1. De lui demander souvent où il en est et 2. De lui offrir l'occasion de se dépasser. Offrir une promotion et une augmentation, c'est bien, mais il y a mieux.

Virage technologique

Personne ne veut travailler pour une entreprise à la traîne sur le plan technologique, c'est vrai. Mais le « virage technologique » ne consiste pas seulement en une mise à jour des outils numériques. Il dépend aussi de la capacité à discerner les responsabilités qu'on peut confier à un outil technologique de celles que l'on confiera toujours à un être humain. C'est là que la technologie, qui automatise les tâches récurrentes, peut aider : elle facilite les communications et libère du temps pour renforcer les relations humaines.

Voyez comment aller au-delà des attentes de vos employés