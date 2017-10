La détente constitue un agréable moyen de se ressourcer. Elle procure une douce recharge d'énergie. Ce lâcher-prise apaise le corps et l'esprit, suscitant de nombreux bienfaits sur la santé et le mental des individus.

De tout temps, l'Homme cherche à se dépasser en société. Ce phénomène qui nous surcharge d'engagements professionnels, familiaux ou sociaux alimente l'épuisement et l'anxiété. C'est un rituel qui nuit au sommeil et nous rend vulnérables aux maladies.

C'est pourquoi les professionnels de la santé recommandent de consacrer une part de l'agenda journalier à une activité de relaxation. Une saine habitude qui permet d'éviter des risques potentiels de malaises psychologiques, dont l'émergence de trous de mémoire par exemple.

Comme un arrêt au puits lors d'une compétition, cette trêve permet de décompresser et de refaire le plein, de décrocher pour abaisser la tension. Ainsi, après une longue journée de travail ou à la suite d'une séance de sport éprouvante, relaxer est tout indiqué.

Lieu de détente

En quête d'une solution pour décrocher du quotidien et suspendre la course contre la montre, des gens fatigués et stressés se tournent vers les spas pour récupérer. Ces lieux paisibles représentent en effet un moyen de déconnecter et de s'abandonner.

Une entreprise d'ici a eu la bonne idée de créer cet environnement et de bâtir un lieu de quiétude entièrement destiné au silence et à la relaxation. Un centre d'hydrothérapie et de massothérapie complice d'évasion où même le téléphone cellulaire est interdit.

Cet endroit fondé par des Québécois à Mont-Tremblant, Scandinave Spa, illustre la popularité grandissante de cette philosophie de ressourcement. L'entreprise en pleine croissance compte également des centres à Whistler, dans le Vieux-Montréal et à Blue Mountain, en Ontario.

Art de vivre

Employant aujourd'hui 400 personnes, l'entreprise qui offre à ses clients un art de vivre en fait tout autant pour son équipe. Le modèle d'affaires qui repose sur le juste équilibre de temps de travail et de vie personnelle des employés fait partie intégrante de ce cadre inspirant.

Ses dirigeants, qui misent sur la qualité de l'accueil, recrutent du personnel qui cherche à habiter la région et à s'imprégner du calme de la campagne. Des personnes qui contribuent à insuffler aux visiteurs les valeurs de repos qui font le succès de l'entreprise.

Pour enrichir cette expérience et diminuer les temps d'attente dans ses spas, l'entreprise a favorablement investi dans de nouvelles aires de détente et l'ajout de bains à remous. Des travaux qui aideront l'entreprise à conserver son authenticité et sa première place du marché.

Outil efficace

Cette école de pensée aide à nourrir l'expansion. La phase d'agrandissement permettra en effet à Scandinave Spa d'ajouter à son fonctionnement d'autres atouts de développement et à faire de cette compagnie solidaire, un lieu mythique de détente pour tous.

Dans sa volonté d'agir comme un investisseur socialement responsable et soucieux d'un développement économique durable, le Fonds de solidarité FTQ est un levier d'affaires indispensable. Il favorise la naissance, le déploiement et la pérennité de saines cultures d'entreprise.

Le Fonds contribue à l'essor d'entreprises d'ici et au développement de la main-d'oeuvre, afin de créer et de conserver des emplois partout en région au Québec. L'investissement dans Scandinave Spa à Mont-Tremblant s'inscrit dans cette vision de développement durable.