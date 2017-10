En effet, le Québec fait figure de pionnier à bien des égards, et plusieurs de ses entreprises figurent parmi les leaders mondiaux. Aujourd'hui, on en compte plus de 200, qui regroupent 40 000 travailleurs et génèrent un chiffre d'affaires de plus de 14 milliards de dollars. De ce nombre, 80 pour cent provient de l'exportation.

Au passage, la contribution à la conquête de l'espace, consolidée par l'implantation de l'Agence spatiale canadienne à Saint-Hubert, a ancré le Québec dans un secteur à la fine pointe de l'innovation. Plusieurs entreprises emblématiques sont présentement des chefs de file en la matière, évoluant à l'échelle internationale dans un écosystème propice aux maillages et aux partenariats qui, à terme, contribueront à la prospérité de tout le secteur.

Carburer à l'innovation

L'esprit d'innovation, le développement d'une main-d'oeuvre hautement qualifiée et l'implication d'institutions d'enseignement dynamiques expliquent également le succès de cette industrie qui, au Québec seulement, réunit 13 000 ingénieurs et scientifiques.

L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), qui relève des Nations Unies, a son siège social à Montréal, tout comme l'Association du transport aérien international (IATA), une organisation commerciale internationale de sociétés de transport aérien qui réunit 250 compagnies membres, totalisant près de 85 pour cent du trafic mondial de passagers.

En prenant l'avion, nous prenons ainsi la mesure d'un environnement où l'expertise québécoise est présente. Notamment celle d'AJW Technique, une entreprise qui répond aux besoins techniques et mécaniques des compagnies aériennes. Basée à Saint-Laurent, AJW est passée de six à plus de 200 employés en l'espace de cinq ans. Sur un horizon de quelques années, elle entend continuer sur cette lancée et doubler ses effectifs.

La classe affaires

Au sol, plus de 100 mécaniciens et une équipe de spécialistes en ingénierie conçoivent des solutions de réparation, de maintenance et d'acquisition dans le vaste atelier d'AJW. Celui-ci est composé de 12 unités vouées aux différentes parties de l'avion, de la machine à café au coussin gonflable d'urgence.

AJW compte des noms comme Air Canada, Delta Air Lines et plusieurs réparateurs sous-traitants parmi ses clients. Son plan de vol ? Garder le cap sur l'excellence et l'innovation, maintenir des niveaux de qualité supérieurs, favoriser des relations privilégiées avec une clientèle mondiale.

Un soutien qui donne des ailes

Le soutien du Fonds FTQ a joué un rôle important dans le décollage d'AJW. Il a permis à l'entreprise de croître et d'arriver à destination en affichant un bilan solide, tout en créant des emplois et en contribuant à la prospérité économique.

Ces résultats s'accompagnent de valeurs rivées à trois piliers : précision, qualité et solidarité. Chez AJW, l'entraide et la collaboration sont préconisées, les hiérarchies au maximum décloisonnées. Malgré la croissance des dernières années, la direction tient à préserver un esprit familial, favorisant notamment une communication ouverte entre patrons et employés. Une approche et des valeurs qui s'arriment d'ailleurs à celles encouragées par l'équipe du Fonds FTQ.

Épargner, soutenir, prospérer

Plus de 600 000 épargnants du Fonds de solidarité FTQ profitent ainsi chaque année de rendements solides, tout en participant à la prospérité collective. C'est en soutenant des entreprises comme AJW que l'économie du Québec innove et s'épanouit, qu'elle prend son envol.