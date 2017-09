Les joaillières Michèle Côté et Audrée Michaud ont créé un petit bijou d'entreprise grâce à l'expertise de l'une et aux qualités entrepreneuriales de l'autre. Ensemble, elles contribuent à maintenir Flamme en Rose bien vivante, branchée et à l'affût des tendances !

Audrée étudiait à l'École de Joaillerie de Montréal. Michèle était sa professeure. C'est comme ça que toutes deux se sont connues, et que la prof a fait une proposition en or à son élève : fonder conjointement un atelier de joaillerie, rien de moins ! « Comment refuser ? À notre rendez-vous suivant, je lui ai soumis un dossier en règle. C'était à son tour d'être surprise », raconte Audrée, amusée. En 2010, Flamme en Rose ouvre ses portes au coeur du centre-ville de Montréal et du centre névralgique du bijou, rue Cathcart. De réparation en création sur mesure haut de gamme, les joaillières élargissent leur clientèle et délaissent les bijouteries pour les particuliers. Un pari audacieux qui les a menées à quitter tout récemment leur minuscule boutique pour un local beaucoup plus spacieux, avec un bel espace d'accueil. Responsable du marketing et des médias numériques, Audrée nous dit en quoi ce virage s'est accompagné d'une présence accrue en ligne.

Vous êtes très proactives sur les médias sociaux et votre site Web transactionnel est performant. Parlez-nous de votre stratégie marketing numérique.

Notre stratégie est à notre image : authentique. Même si on travaille avec un produit de luxe, notre approche se veut très humaine. Ça se reflète sur nos médias sociaux : on sent qu'il y a deux filles vraies aux commandes de Flamme en Rose ! Chaque jour, on publie sur Facebook et Instagram des vidéos de nous en train de travailler, des photos de nos bijoux... Rien de parfait, mais tout spontané ! Quant à notre site, il a été créé de A à Z et non à partir d'une plateforme toute faite. Ça permet une plus grande stratégie de développement.

À votre avis, quel est votre meilleur coup en ligne jusqu'à présent ?

Sur les médias sociaux, la qualité d'une entreprise s'évalue beaucoup en fonction des avis et du nombre de fans. Je suis très fière de nos 11 000 abonnés et de nos 120 avis favorables à 4,9 étoiles ! Ça donne confiance aux gens et ça nous aide. On travaille fort pour inciter les gens à nous « aimer ». Cette reconnaissance est une récompense.

Y a-t-il des experts en marketing numérique qui vous aident dans ce beau succès ?

Pour tout ce qui est médias sociaux, on s'en occupe nous-mêmes, bien qu'on bénéficie de conseils pour nos campagnes Facebook - les fonctionnalités changent tout le temps ! Sinon, pour tout ce qui touche au remarketing (diffusion d'annonces auprès d'internautes ayant déjà visité notre site Web), publicité sur les moteurs de recherche (SEA) et référencement naturel (SEO), on fait affaire avec un expert. On a aussi demandé l'aide d'un pro pour l'élaboration d'une stratégie d'influenceurs. J'ai essayé de le faire moi-même en écrivant à des filles super actives sur les médias sociaux, mais j'ai réalisé que ça ne fonctionne pas comme ça. Les influenceurs ont leurs propres réseaux de contacts. Si tu n'en fais pas partie, ils ne vont pas nécessairement répondre. C'est important d'avoir autour de soi des gens qui s'y connaissent.

