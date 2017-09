Contrairement à la plupart des MBA qui ne visent souvent que l'atteinte des objectifs de carrière, celui-ci possède en plus une valeur ajoutée qui n'a pas de prix : l'échange et le partage des expériences individuelles au profit de tous. Axé sur la collaboration et le travail d'équipe, ce programme réunit des étudiants bilingues, souvent multilingues, provenant des quatre coins du monde et possédant un important bagage professionnel. C'est la diversité de leurs expériences qui enrichit le parcours de chacun. Et c'est ce qui fait que l'expérience vécue durant le programme est unique. À la fin, il se créée un réseau d'affaires entre tous les participants, qui durera pour la vie.

Un tremplin pour l'avenir

Il est possible de bénéficier d'un coaching personnalisé et de recevoir l'aide d'un gestionnaire d'expérience. Chaque diplômé du programme profite également d'un service de gestion de carrière à vie. Une vaste gamme d'outils et d'activités permettent d'adopter une démarche personnalisé de recherche d'emploi, à l'échelle locale ou internationale, d'apprendre se démarquer en entrevue et à consolider son réseau de contacts. Il est possible de rencontrer des gestionnaires et des dirigeants d'entreprises et d'adhérer au réseau international Alumni HEC Montréal. Tout au long du parcours, chacun est accompagné et soutenu par l'équipe MBA et ses agents-conseils dédiés.

L'excellence de HEC Montréal en matière d'enseignement et de recherche en gestion est reconnue mondialement. La preuve : elle a été la première, en Amérique du Nord, à obtenir les trois agréments les plus prestigieux dans son domaine : AACSB International, EQUIS et AMBA.

Ce n'est pas pour rien que le MBA de HEC Montréal se classe au 3e rang du palmarès de réputation 2017 du Canadian Business et parmi les meilleurs à l'échelle internationale.

Principales caractéristiques

Calendrier de mai à mai

1 an, à temps plein en français ou en anglais

2 ans, à temps partiel, en français

hec.ca/mba