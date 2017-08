Dans l'industrie de l'orthèse et de la chaussure sur mesure, le Centre du pied Marchildon fait figure de pionnier et de véritable institution. Mais si la qualité du service et le bouche-à-oreille assurent toujours la meilleure publicité, les propriétaires accordent désormais un maximum d'importance au référencement en ligne !

En quatre générations, l'entreprise familiale est passée d'un simple magasin de chaussures à un laboratoire sophistiqué. Tout ça en grande partie grâce à l'écoute attentive de Pierre Marchildon envers ses clients qui cherchaient désespérément des souliers reposants. « C'était devenu une obsession de trouver une solution », dit l'homme de 80 ans qui dirige aujourd'hui le centre aux côtés de ses enfants, Sylvie et Jean-Pierre. Parti étudier à Chicago au réputé Centre de prothèses et orthèses de l'Université Northwestern, il revient à Montréal créer un laboratoire spécialisé dans le service d'orthèses plantaires.

Désormais, Marchildon orthèses-chaussures accueille un atelier de fabrication d'orthèses et de chaussures sur mesure, une clinique d'orthèses et un magasin de chaussures pour toute la famille. Le défi : montrer que la chaussure orthopédique n'est plus cette grosse godasse inesthétique d'antan ! « Nos magasins offrent de beaux modèles confortables. C'est ce qu'on essaie de valoriser sur notre site Web », dit Liliana de Moura, adjointe aux communications. Zoom sur une stratégie de marketing numérique gagnante en trois questions.

L'entreprise existait bien avant Internet et offre un produit de niche très particulier. Quelle est votre stratégie numérique ?

Il y a 10 ans, on a créé un site Web qui explique ce qu'est une orthèse et une chaussure orthopédique. Car il faut le dire, à moins d'en avoir besoin, personne ne sait vraiment ce que c'est ! Une fois que le client a sa prescription médicale en main, il va fouiller sur Internet pour savoir où et à quel prix se procurer l'appareillage. C'est donc très important que notre site apparaisse parmi les premiers dans les moteurs de recherche.

Avez-vous fait appel à un expert pour le référencement de votre site Web ?

Oui, tout à fait. Un expert nous aide avec la plateforme de publicité Google AdWords et s'assure qu'on performe bien dans les moteurs de recherche. Mais c'est à nous de définir les mots-clés puisque nous sommes les spécialistes dans notre domaine. Ainsi nous avons établi une liste exhaustive de mots qui se rapportent à notre secteur d'activité, tels « orthèse, biomécanique, chaussure orthopédique, chaussure sur mesure... » On travaille fort pour rester à jour et garder notre bon positionnement.

Êtes-vous en mesure d'évaluer les retombées de ces efforts ?

Chaque mois, nous recevons un rapport sur la performance de notre site Web. Depuis que nous nous sommes lancés, en 2016, dans une campagne de marketing de moteur de recherche avec cet expert en marketing numérique, on remarque un trafic record sur notre site grâce à nos annonces AdWords. Notre stratégie nous a permis d'être vus plus de 155 000 fois sur les moteurs de recherche. Chaque trimestre, nous réévaluons notre stratégie afin d'accroître notre visibilité sur le Web. Prochaine étape : miser plus sur les médias sociaux !

