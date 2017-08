L'idée lui est venue comme ça, un soir de poutine, alors qu'il scrutait le menu à la recherche d'une boisson gazeuse locale. Peine perdue. On était en 2013 - autant dire une autre époque. « Les questions se sont bousculées dans ma tête. Pourquoi le marché des microbrasseries avait réussi à conquérir le Québec, alors que celui des sodas d'ici était pratiquement inexistant ? » Le Breton d'origine venait de trouver la pierre angulaire de sa future entreprise, baptisée 1642 Sodas en hommage à l'année de fondation de sa ville d'adoption.

Digne descendant d'une famille d'entrepreneurs, il sait que, pour occuper un nouveau créneau, il se doit d'offrir des produits de qualité qui racontent une histoire. Il fait ses devoirs et sollicite des chimistes pour créer un nectar pétillant à base d'eau minérale et de sirop d'érable. Ses ventes explosent à la suite de son passage remarqué aux Dragons, en février 2015. Mais le jeune homme refuse d'être un feu de paille. « Des coups d'éclat, ça titille la curiosité, après il faut convaincre les gens qu'on est là pour rester. C'est alors que la stratégie de marketing numérique entre en ligne de compte. » Discussion avec un homme qui a compris « le pouvoir des Internets », celui d'être « à la fois ici et là-bas ».

Votre site Web aux textes accrocheurs donne soif, et vous êtes très présent sur les médias sociaux. Comment avez-vous établi votre stratégie numérique ?

On n'a pas un gros budget pour la promotion, alors on s'est demandé : quelles sont nos armes ? D'abord, on a identifié des influenceurs sur le Web. Par exemple, la maquilleuse Cynthia Dulude, qui nous a donné de la visibilité sur sa page Instagram. Avec le propriétaire du Beachclub Olivier Primeau, on a lancé une vidéo en ligne. C'est fou les retombées qui en ont découlé - 300 000 vues et 4000 partages. On a saisi aussi que les partenariats permettent le partage de communautés numériques. Ainsi, on va organiser une compétition de mixologie avec un bar et créer des cocktails avec une distillerie locale. Côté référencement, c'est l'un de nos partenaires qui s'en occupe.

Quel est votre meilleur coup en ligne jusqu'à présent ?

Notre vidéo Il comprend tout ce qu'elle désire ! Ou presque... lancée sur YouTube et diffusée sur notre page Facebook en début de l'été. L'investissement a été minime par rapport aux résultats. Nos sodas se sont positionnés comme une marque de mixologie cool et milléniale.

Y a-t-il des aspects du marketing numérique qui vous paraissent complexes ?

J'ai étudié en marketing, j'ai les bonnes ficelles, mais si j'avais le luxe d'avoir un expert en numérique dans mon équipe, ce serait extraordinaire. Selon nos sondages, une personne sur deux ne nous connaît pas. Il faut accroître la notoriété de la marque. Les gens s'interrogent aussi sur ce qui distingue nos sodas - des ingrédients naturels et une fabrication locale, de la bouteille à l'étiquette. Malheureusement, le produit ne parle pas de lui-même en tablettes. Des campagnes numériques mieux ciblées et menées sur des territoires spécifiques nous aideraient à marquer des points. On devra bientôt y consacrer un budget.

