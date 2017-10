Préférer travailler seul est loin d'être un défaut, mais encore faut-il bien se connaître et avoir une excellente discipline. Télétravail, artisanat, métiers de niche et spécialisés, le marché du travail regorge de possibilités pour ceux qui sont bien tout seuls. Dix suggestions.

Testeur de jeux vidéo

Plus sérieuse qu'en apparence, la tâche de tester les jeux vidéo pour en trouver tous les défauts possibles demande de longues heures de concentration en solo: le testeur doit pousser les limites du jeu, des outils et accessoires du personnage, du gameplay, débusquer les bugs et couvrir tous les aspects du jeu vidéo, et ce, devant un écran et avec des écouteurs sur les oreilles. Le job parfaite pour les solitaires.

Réviseur linguistique / correcteur / traducteur

Les métiers de la linguistique sont idéaux pour le télétravail: on reçoit les textes par courriel, on travaille dans le confort de son chez-soi, on retourne le tout par courriel et on reçoit son chèque par la poste. On peut ainsi passer plusieurs jours sans parler à qui que ce soit!

Métiers de l'informatique

La communauté informatique compte beaucoup de gens moins à l'aise en société parmi ses rangs. Les programmeurs, architectes de données, informaticiens et autres développeurs logiciels ont en général plus de conversations avec leur machines qu'avec de véritables humains.

Comptable

Pour maîtriser des fichiers Excel de 8000 colonnes et jongler avec des milliers de chiffres, ça prend de la concentration, du sérieux et... un besoin réduit en relations interpersonnelles, car le travail des comptables en est un de précision et de détail: pas question de se laisser distraire par des conversations, car la moindre erreur peut coûter très cher.

Camionneur

Parcourir les autoroutes du pays dans une cabine de camion de transport de marchandises, souvent jour et nuit, ça peut être long longtemps si on tolère mal la solitude. Ceux et celles qui aspirent à devenir camionneur doivent s'attendre non seulement à rester assis de longues heures consécutives, mais à voir leurs interactions réduites au minimum.

Artiste

De façon générale, les gens en arts visuels (artistes-peintres, illustrateurs et autres créateurs graphiques) passent la majorité de leurs journées à plancher sur leurs oeuvres et leurs commandes, seuls avec eux-mêmes et immergés dans leur bulle créatrice. Souvent travailleurs autonomes, ils maintiennent le contact avec leurs clients par courriel, ce qui réduit davantage le nombre d'occasions de parler avec quelqu'un de réel!

Détective privé

Puisque leur travail est majoritairement constitué de longues séances de filature, les détectives privés doivent savoir composer avec la solitude que la tâche implique. Planqués dans une voiture ou dans un recoin à l'abri des regards, ils doivent rester vigilants et concentrés afin d'assurer une surveillance de tous les instants. Qui plus est, ils doivent être disponibles jour et nuit, sept jours sur sept: adieu, vie sociale régulière!

Et aussi, dans un registre plus romantique...

Horloger

De plus en plus rares malgré la demande, les horlogers sont plus entourés de montres, de pendules et de mécanique que de clients et de collègues. Si vous préférez le son du temps qui passe à celui des conversations banales autour de la machine à café, c'est pour vous. La seule école d'horlogerie au pays se trouve à Trois-Rivières.

Gardien de phare

Difficile de trouver un emploi où on serait plus isolé qu'un gardien de phare, qui n'a pour compagnons que les goélands et le son des lames qui fracassent le phare qu'ils habitent jour et nuit, seuls la majorité du temps. Les gardiens de phare n'existent plus au Québec depuis 1988 (les phares sont désormais automatisés) et tendent à disparaître de plus en plus avec les avancées technologiques.

Fossoyeur

On rit, mais c'est vrai: comme l'essentiel de la tâche d'un fossoyeur consiste à pelleter de la terre (creuser, reboucher, répéter) et à entretenir l'aménagement paysager d'un cimetière, endroit tranquille et peu achalandé par excellence, le goût pour la solitude doit presque être un prérequis pour cet emploi de plein air, de nature et de paix.