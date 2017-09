Les chercheurs d'emploi sont plus que jamais à la recherche de travail à distance ou à la pige. D'ailleurs, près de 3 000 emplois sur Workopolis sont destinés aux travailleurs autonomes. Les employeurs commencent également à se rendre compte qu'être flexible sur les heures et le lieu de travail contribue fortement au bonheur des salariés. Après tout, travailler à domicile comporte de nombreux bénéfices. Les travailleurs à distance affirment être plus productifs, moins stressés et plus engagés. Il s'agit aussi d'un excellent moyen d'économiser de l'argent sur les déplacements ou le lunch.

L'avantage principal d'un travail qui se fait depuis le domicile est de pouvoir accomplir les tâches quotidiennes de n'importe où, avec le bon équipement. Cela exclut évidemment les emplois comme la vente au détail, le service ou tout autre emploi où la présence physique est requise.

Quelles sont les milieux qui commencent à tirer profit des avantages du travail à domicile? Voici six emplois que vous pouvez désormais pratiquer à distance, et ce, pour un salaire intéressant!

Concepteur(trice) graphique

La conception graphique fait partie intégrante de tout département marketing. À l'aide de logiciels, les graphistes travaillent avec des images, des vidéos et des typographies précises pour créer des visuels pour les médias électroniques ou imprimés. Les tâches liées au travail d'un(e) concepteur(trice) sont principalement effectuées depuis un ordinateur, ce qui en fait un excellent choix de carrière si le travail à distance est ce que vous recherchez.

Échelle salariale : 30 269 $ - 59 621 $

Rédacteur (trice)

La rédaction est probablement l'un des emplois les plus polyvalents dans une entreprise, et il peut s'effectuer de n'importe où. L'inspiration créative ne venant pas forcément entre 9 h et 17 h, le fait de pouvoir modeler ses horaires en fonction de cette inspiration est idéal. Assurez-vous de créer une forte marque et d'avoir une présence en ligne digne de ce nom pour attirer davantage de piges.

Échelle salariale : 29 795 $ - 84 237 $

Comptable

Bien que vous deviez avoir des titres de compétences pour devenir comptable, le salaire moyen, la satisfaction au travail et la flexibilité prouvent que cela en vaut la peine. D'après les rapports de Payscale, les comptables ont l'un des taux de satisfaction au travail les plus élevés. Si vous êtes à l'aise avec les chiffres et que vous aimez les mathématiques, cette carrière est sans aucun doute pertinente pour vous.

Échelle salariale : 41 267 $ - 109 602 $

Assistant(e) virtuel(le)

Les assistant(e)s personnel(le)s commencent à devenir chose du passé. À leur place? Les assistant(e)s virtuel(le)s! Ce léger changement de titre provient de la possibilité de faire le travail de n'importe où. La nature de l'emploi varie en fonction des besoins de l'employeur, mais les tâches de base sont souvent les mêmes : répondre à des courriels ou à des appels téléphoniques, saisir des données ou autres fonctions simples qui peuvent facilement être réassignées afin d'alléger la tâche d'un collègue surchargé.

Échelle salariale : 24 385 $ - 55 662 $

Enseignant(e)

L'enseignement n'est pas une activité qu'on a pu associer par le passé au travail à distance ou à la pige. La majorité de ces postes regroupe souvent l'enseignement des langues, en particulier aux étudiants étrangers. Le principal avantage réside dans le fait que de nombreux employeurs vous donneront la formation dont vous avez besoin avant de commencer. Pas besoin, donc, de payer pour retourner sur les bancs d'école!

Échelle salariale : 35 112 $ - 92 187 $

Concepteur(trice) et développeur (trice) de sites Internet

La conception de sites Internet englobe de nombreux postes, en fait, tous pouvant être réalisés à partir de la maison. La création implique entre autres la conception de l'architecture technique, l'optimisation de l'expérience utilisateur et la maintenance globale. Bien qu'un certain niveau d'expertise et de compétences soit nécessaire pour ce travail, beaucoup de professionnels du domaine se disent autodidactes. Enrichissez vos compétences, adaptez votre CV et lancez-vous!

Échelle salariale : 31 940 $ - 69 722 $