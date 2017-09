Chauffeur d'autobus: 31 379 $ - 66 717 $

Les pré-requis pour devenir chauffeur d'autobus dans les transports en commun varient d'une ville à l'autre. La Toronto Transit Commission (TTC), laquelle paie 31,40 $/h après 24 mois, exige un diplôme d'études secondaires et un permis de conduire de classe G valide. Vous devez également répondre aux exigences gouvernementales pour l'émission d'un permis de classe C.

Trouvez un emploi de chauffeur d'autobus sur Workopolis.

Contrôleur aérien: 39 266 $ - 167 096 $

Il est unanimement reconnu comme un des emplois les plus stressants au monde. Mais si vous pouvez le supporter, c'est une bonne façon de gagner sa vie. Vous aurez besoin d'un diplôme d'études secondaires, d'un certificat restreint d'opérateur radio, d'une formation de la NAV Canada et d'une licence en contrôle de la circulation aérienne.

Trouvez un emploi de contrôleur aérien sur Workopolis.

Opérateur de réacteur nucléaire : 50 785 $ - 224 488 $

Vous aurez besoin d'un diplôme d'études secondaires pour cet emploi. Vous aurez également besoin des pré-requis suivants, mentionnés sur le site du gouvernement du Canada : « Un programme d'apprentissage d'opérateur de réseaux énergétiques de trois à cinq ans, ou plus de trois ans d'expérience de travail dans le domaine et des cours au niveau collégial ou industriel en technologie électrique ou électronique sont exigés des opérateurs de réseaux énergétiques. Le certificat de compétence est offert, bien que facultatif, aux opérateurs de réseaux énergétiques à Terre-Neuve-et-Labrador. Les opérateurs de salle de commande dans les centrales nucléaires doivent obtenir une licence de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. »

Trouvez un emploi d'opérateur de réacteur nucléaire sur Workopolis.

Développeur Web: 33 757 $ - 71 439 $

Plusieurs concepteurs et développeurs sont autodidactes, et même si certaines entreprises exigent un diplôme, le seul réel pré-requis est d'exceller dans le domaine. Un développeur a déclaré dans un article récent sur CNN que les programmes et l'industrie changent si souvent que « si quelqu'un veut travailler dans ce domaine, ça n'a tout simplement aucun sens d'aller chercher un diplôme universitaire ».

Voir les emplois de concepteur Web sur Workopolis.

Chef cuisinier: 40 176 $ - 86 004 $

Une attestation du secondaire peut être requise pour mettre le pied dans certaines cuisines. Les chefs cuisiniers seront également bien outillés avec une formation en gestion, et une bonne capacité à supporter le stress.

Trouvez un emploi de chef cuisinier sur Workopolis.

Courtier immobilier: 29 233 $ - 112 552 $

Si on se fie à l'Economic Research Institute, les courtiers immobiliers gagnent en moyenne 55 000 $ par année à Toronto, et 52 000 $ à Vancouver. « Si cela semble bas, précise le Globe and Mail, c'est parce que plusieurs agents font cela à temps partiel. » L'étude ne tient pas compte des courtiers commerciaux, qui peuvent gagner dans les six chiffres juste en vendant une tour de bureaux par année. Pour devenir courtier immobilier, vous aurez besoin d'un diplôme d'études secondaires, d'une formation de courtier et d'un permis de pratique.

Trouvez un emploi de courtier immobilier sur Workopolis.

Plombier: 34 504 $ - 83 412 $

Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé, en plus d'avoir suivi un programme d'apprentissage de 4 à 5 ans. On peut également obtenir un certificat de qualification, comme l'indique le site de classification national des professions, avec « cinq ans d'expérience dans le métier ainsi qu'une formation spécialisée en plomberie, en milieu scolaire ou industriel (...) Le certificat de qualification est obligatoire en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Ontario, en Saskatchewan et en Alberta et il est offert, bien que facultatif, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Manitoba, en Colombie-Britannique, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. »

Trouvez un emploi de plombier sur Workopolis.

Chef incendie: 48 903 $ - 147 949 $

Être chef incendie n'est pas un métier à prendre à la légère. Après tout, on attend de vous que vous meniez la charge dans un immeuble en feu. Pour occuper un tel poste, vous aurez besoin de compléter votre secondaire, ainsi qu'une formation de pompier à l'échelle provinciale ou municipale. « Un minimum de 10 ans d'expérience comme pompier est habituellement demandé avant de devenir éligible à un poste d'officier senior. »

Trouvez un emploi de pompier sur Workopolis.

Sténographe officiel: 30 709 $ - 101 559 $

Vous devrez suivre un cours de sténographe, lequel dure environ 2 ans. Les sténographes qui oeuvrent à la cour doivent être capables de taper 225 mots à la minute avec une précision de 100% sur un appareil sténographique. À l'extérieur du Québec, il n'y a que deux écoles de sténographie de cour reconnues par la National Court Reporters Association (CCVS) : une à Toronto et l'autre à Edmonton.

Barman: 19 359 $ - 41 817 $

Comme les barmans ne déclarent pas nécessairement tous leurs revenus, il est difficile de savoir combien ils gagnent. Nous connaissons tous un ami barman qui fait dans les six chiffres. Votre province peut exiger un permis, tel Smart Serve en Ontario. Autrement, tout ce dont vous aurez besoin, c'est du charme et l'habilité de préparer des drinks (certains bars demandent un cours). Meilleur vous êtes, plus vous gagnerez d'argent. Vous n'êtes pas forcé d'y passer le reste de vos jours; être barman peut tout aussi bien être une occupation temporaire.